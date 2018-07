Diritti tv Lega A : “bandi pacchetti Diritti audiovisivi on line lunedì” : “In riferimento alle notizie pubblicate oggi sulla stampa, relative ai pacchetti per i diritti audiovisivi non esclusivi della serie A per il triennio 2018/2021, la Lega serie A rileva la non esattezza di alcuni dati, trapelati da indiscrezioni evidentemente errate, e precisa che i bandi con tutte le indicazioni e le informazioni corrette saranno pubblicati sul proprio sito internet lunedi’ 23 luglio”. Questa la nota ...

Lega A - al via l’assemblea sui Diritti tv e il title sponsor : E' cominciata questo pomeriggio l'assemblea che di Lega che scioglierà i nodi relativi al title sponsor e ai diritti tv non esclusivi di Serie A del prossimo triennio. L'articolo Lega A, al via l’assemblea sui diritti tv e il title sponsor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega A - via a trattative private per i Diritti tv esteri di Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A ha dato il via alle trattative private - avvalendosi di Infront - per la commercializzazione di Coppa Italia e SuperCoppa Italiana all'estero. L'articolo Lega A, via a trattative private per i diritti tv esteri di Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Lega - giovedì 19 assemblea su Diritti tv e sponsr : Una parte dei diritti tv in chiaro non esclusivi e il nuovo title sponsor del campionato saranno i temi caldi dell'assemblea della Lega Serie A, convocata per giovedì 19 luglio alle 14. All'ordine del ...

Lega A - trattative private per i Diritti internazionali di Coppa Italia e Supercoppa : La Lega Serie A ha stabilito di procedere a trattative private per i diritti internazionali della Coppa Italia e della SuperCoppa Italiana del triennio 2018/2021. L'articolo Lega A, trattative private per i diritti internazionali di Coppa Italia e SuperCoppa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui Diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride - scontro Lega-M5s. Spadafora 'Non si torna indietro sui Diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Gay Pride - Spadafora M5S si smarca dalla Lega 'L Italia non tornerà indietro sui Diritti' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...

Diritti tv : Balata - per lega B +25-30% : ANSA, - MILANO, 29 GIU - La lega B registra "un margine di miglioramento fra il 25 e il 30%" nei ricavi dalla vendita dei Diritti tv. Lo ha sottolineato il presidente Mauro Balata, ricordando che "...

La Lega di B si appresta ad assegnare i Diritti tv : La Lega di B si appresta ad assegnare i diritti tv del proprio campionato. Questo è infatti il tema caldo dell’Assemblea dei club del campionato cadetto, in corso a Milano, dove, secondo indiscrezioni, sarebbe già stata trovata l’intesa per l’assegnazione, ma non è ancora stato annunciato l’esito. Alla vigilia Perform era considerata favorita su Sky, nella corsa per i diritti tv della Serie B per il triennio ...

Diritti tv - Lega di B verso l'assegnazione : Perform favorita : La svolta è vicina anche per il campionato di calcio di serie B. Dopo la Lega Serie A, anche la Lega B si appresta ad assegnare i Diritti tv del proprio campionato. Questo è infatti il tema caldo dell'...

Lega Serie B - domani l’assemblea sui Diritti tv per il triennio 2018-2021 : Programmata per domani a mezzogiorno l'assemblea durante la quale verrà rivelato l'esito della procedura di commercializzazione dei diritti tv. L'articolo Lega Serie B, domani l’assemblea sui diritti tv per il triennio 2018-2021 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Diritti tv : domani l’assemblea della Lega B : L’assemblea della Lega B è convocata per domani a Milano, in via Rosellini. All’ordine del giorno, principalmente, i Diritti audiovisivi del triennio 2018-2021 con gli aggiornamenti e l’esito della procedura di commercializzazione delle dirette a pagamento. Tra gli altri temi all’ordine del giorno, informa la Lega, anche la mutualità di sistema e il marketing associativo. Nel programma anche le comunicazioni del ...

La Corte europea dei Diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) : In una sentenza diffusa oggi, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni fra cui Punta Perotti a Bari e il Golfo di Aranci a Olbia. La Corte ha spiegato che le autorità The post La Corte europea dei diritti dell’uomo ha stabilito che l’Italia ha confiscato illegalmente alcuni terreni (fra cui Punta Perotti e il Golfo di Aranci) appeared first on Il Post.