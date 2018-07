DIRETTA Atalanta Hertha Berlino risultato live 2-2 streaming video e tv | Dilrosun

Atalanta - Gasperini : 'Ricorso Milan? A questo punto ci aspettiamo di andare DIRETTAmente ai gironi di Europa League' : Il tecnico dell' Atalanta, Gian Piero Gasperini , ha parlato a Sky Sport : ecco le sue dichiarazioni. RONALDO ALLA JUVE - 'Non so come si ferma, è arrivato un grande giocatore che ci voleva in Italia, darà smalto a tutto il campionato e un ritorno al passato, quando ...