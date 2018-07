Diplomati magistrali | ipotesi prova non selettiva

Diplomati magistrali inseriti in gae a pieno titolo a Como : Altri 196 Diplomati magistrali sono stati inseriti in Gae a pieno titolo in Lombardia. L’Ufficio Scolastico Territoriale di Como ha pubblicato due decreti con i quali inserisce i ricorrenti in esecuzione di due sentenze del giudice del lavoro. Si tratta della numero 94 e della numero 16. La notizia è uscita stamattina e ha fatto […] L'articolo Diplomati magistrali inseriti in gae a pieno titolo a Como proviene da Scuolainforma.

Diplomati magistrali e continuità didattica : Per i Diplomati magistrali la questione del rinvio di 120 giorni è un busillis autentico. E' di questa mattina una notizia battuta dall'agenzia di stampa Ansa che approfondisce maggiormente la questione. All'interno si legge testualmente che "il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato, a quanto si apprende, il testo del decreto dignità, ora pronto per

Diplomati magistrali - Bussetti spegne le speranze di migliaia di docenti : “Le sentenze vanno rispettate. No eccezioni” : “Le sentenze pronunciate in nome del popolo italiano vanno rispettate senza eccezioni”. Il ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, spegne la speranza dei Diplomati magistrali. Il nuovo inquilino di viale Trastevere, oggi pomeriggio, 11 luglio, ha presentato alle commissioni Istruzione congiunte di Senato e Camera gli impegni che prenderà col mondo della scuola. Nessun ribaltone. Nessuna rottamazione. Anzi Bussetti è stato chiaro: “La scuola e ...

SCUOLA/ Diplomati magistrali - indovinate quale sarà la soluzione... : Più ossigeno (120 giorni) per i Diplomati magistrali che lavorano senza diritto (ci vuole la laurea) e per effetto di sentenza. Il problema però è più di fondo. GIANNI ZEN(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:10:00 GMT)SCUOLA/ "4 punti per andare oltre Calenda", di M. CampioneSCUOLA/ Esame di terza media, tutti promossi, viva il Gattopardo, di C. Bagnoli

Interpellanza Fdi sui Diplomati magistrali : Gli aggiornamenti sui diplomati magistrali ad oggi, di cui avevamo anticipato qualcosa in base alle indiscrezioni che circolavano sui social, trovano adesso conferma in base all'attività parlamentare condotta in sede di interpellanze. Il tutto trae origine da un'interrogazione scritta presentata dall'onorevole Fabio Rampelli di Fdi lo scorso 8 maggio 2018. 4 giorni dopo l'incontro con

Aggiornamenti sui Diplomati magistrali : I diplomati magistrali hanno diritto alla stabilizzazione ma anche al ad una corretta informazione. Esistono portali d'informazione, dai più autorevoli fino ai semplici blog che, pur di accaparrarsi i click pubblicitari, 'sparano' sul web notizie clamorose. Il titolo ad effetto è quello che attira il lettore il quale, pur di approfondire la questione che lo riguarda,

Diplomati magistrali in Gae a Roma : aggiunta della T : L'ufficio scolastico di Roma sta procedendo ad inserire la lettera T a fianco del nominativo dei Diplomati magistrali presenti nelle graduatorie ad esaurimento. La notizia viene riportata questa mattina da Orizzonte Scuola che riprende una segnalazione giunta da un gruppo Facebook. Per i non addetti ai lavori specifichiamo che l'anteposizione della lettera T sta ad

Per M.S.A. il decreto dignità non tutela i Diplomati magistrali : Dopo diversi mesi dalla sentenza dello scorso dicembre da parte del Consiglio di Stato che ha escluso dalle GAE i diplomati magistrali con titolo conseguito ante 2001/2002, qualche giorno fa, il 2 luglio, il Ministero dell'Istruzione risponde con il decreto dignità. Tuttavia, tale provvedimento non offre alcuna soluzione concreta ai circa 50.000 diplomati magistrali. Confermare

L'incontro tra i Diplomati magistrali e Fdi del 6 luglio : I diplomati magistrali continuano il dialogo con le forze politiche per lo sblocco della questione che li vede coinvolti. Vista la gravosa situazione del comparto scuola, hanno partecipato ad una audizione che si è svolta nella giornata di ieri, venerdì 6 luglio alle ore 15, presso la Sala Riunioni del Gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia,

Scuola - Diplomati magistrali : ministro Bussetti ‘Inserita disposizione nel ddl Dignità’ : Il ministro della Pubblica Istruzione, Marco Bussetti, è tornato sulla questione riguardante i diplomati magistrali. Come riportato dall’agenzia di informazione ANSA, il numero uno del dicastero di Viale Trastevere è intervenuto durante un question time alla Camera dei Deputati, rispondendo ad una interrogazione avente come primo firmatario l’onorevole Nicola Fratoianni di Liberi e Uguali. Il ministro Bussetti ritiene ...

Docenti Gae e laureati in Scienze formazione primaria in presidio al MIUR. Malpezzi : 'Rinvio Diplomati magistrali danno per tutti' : ...per questa ragione lo Snals Confsal ha già chiesto un incontro al ministro dell'Istruzione e della Ricerca e alle Commissioni Parlamentari competenti "nell'intento di trovare una soluzione politica ...

Scienze della Formazione Primaria : la sentenza sui Diplomati magistrali va rispettata : L'associazione Scienze della Formazione Primaria si ribella alla situazione che si sta creando con i diplomati magistrali: da una parte ci sono gli studenti e i laureati che rivendicano i propri diritti in base al merito e agli studi intrapresi, dall'altra ci sono i diplomati magistrali che continuano a scioperare e protestare per ottenere o riottenere il ruolo e quindi un contratto a tempo indeterminato, il tutto però senza aver mai superato ...

Diplomati magistrali e salvezza dei ruoli e delle cautelari : I Diplomati magistrali, all'indomani della decisione di rinviare il tutto di 120 giorni, mostrano ancora tanta confusione e reclamano maggiore chiarezza. Nei diversi gruppi social in cui si discute di quale potrebbe essere la natura del concorso che li attende, fioccano le preoccupazioni e le incomprensioni. Proviamo dunque a fare luce su come è destinata