Di Maio | serve L Bilancio coraggiosa

Dl dignità - Confindustria : 'Serve una correzione' - Di Maio : 'Fanno terrorismo psicologico per fermarci' : Il dl dignità "pur perseguendo obiettivi condivisibili" rende "più incerto e imprevedibile il quadro delle regole" per le imprese "disincentivando gli investimenti e limitando la crescita". Lo dice il ...

L'Avvenire contro Di Maio - più che pensare ai vitalizi all'Italia serve un forte impulso economico : Città del Vaticano - Il giorno che gli italiani aspettavano da 60 anni non è tanto quello della retroattività dei vitalizi, piuttosto quello di 'fare buon uso delle risorse pubbliche'. DalL'Avvenire ...

Di Maio - contro mafie serve dare lavoro : ANSA, - CASAL DI PRINCIPE, CASERTA,, 4 LUG - "Combattere le mafie significa non solo combattere il gioco d'azzardo illegale, ma anche il gioco d'azzardo legale che distrugge le famiglie". Così il ...

Migranti - quella telefonata tesa tra Di Maio e Fico : "Vi serve umanità" - "Abbi rispetto" : Il governo è compatto. È il Movimento 5 Stelle che non si sente tanto bene. Oltre che minare la diplomazia europea, la questione dei Migranti fa tremare i polsi alla prima forza politica dell'Italia. "Non c"è nessuna novità, Fico ha una sua sensibilità ed è giusto che la esprima - dicono i vertici grillini - ha un ruolo istituzionale ed è naturale che prenda certe posizioni". E ancora: "La linea del Movimento e del governo però è un"altra e non ...

Nuova direttiva Ue sul copyright : Di Maio contrario - per Tajani serve "per garantire libertà di espressione" : Con le nuove norme i colossi di Internet come Google, Facebook e YouTube dovrebbero pagare i diritti d'autore per i contenuti diffusi sulle loro piattaforme

Di Maio : 'Serve un censimento dei raccomandati in Rai e nella Pa' : Il ministro del Lavoro e vicepremier, Luigi Di Maio , annuncia l'intenzione di fare un censimento dei raccomandati in Rai e nella pubblica amministrazione. "Va fatto un censimento dei raccomandati che ...

Di Maio : "Serve censimento dei raccomandati" : "Ci sono altri censimenti da fare" e sono "politici": ovvero, occorre censire "tutti i raccomandati che abbiamo nella pubblica amministrazione e anche quelli che sono in Rai . Dobbiamo ristabilire il ...

Rom - Salvini : “Serve censimento. Di Maio : sarebbe incostituzionale : Rom, Salvini: “Serve censimento. Di Maio: sarebbe incostituzionale Un “censimento dei rom”, che diventa un “monitoraggio”dopo le critiche durissime piovute da Pd e Leu, associazioni… L'articolo Rom, Salvini: “Serve censimento. Di Maio: sarebbe incostituzionale proviene da Essere-Informati.it.

Salvini apre il fronte rom : 'serve un censimento' - poi la precisazione. Di Maio : 'incostituzionale' : Prime crepe nel governo dopo l'annuncio del ministro dell'Interno. A prendere le distanze anche il vicepremier: 'bene che abbia smentito le ipotesi di schedatura'. L'irritazione di Conte -

Salvini-Di Maio - la crepa sui rom Il ministro : «Serve un censimento» Replica M5S : «E' incostituzionale» : Dopo i migranti Salvini apre il fronte rom e annuncia un censimento su base nazionale. Poi il dietrofront: «Non è nostra intenzione schedare o prendere le impronte digitali a...

Rom - Salvini choc : “Serve censimento”/ Poi smentisce : “È monitoraggio”. Di Maio : “Sarebbe incostituzionale” : Salvini su rom, "Faremo censimento": il ministro dell'interno sottolinea che "gli italiani dobbiamo tenerli". Replica dei Casamonica: "con noi deve rigare dritto"(Pubblicato il Mon, 18 Jun 2018 20:50:00 GMT)

Migranti : Di Maio - si è fatto business - serve rendicontazione : Roma, 10 giu. (AdnKronos) – “Il fenomeno della immigrazione in Italia è incontrollato perché si è fatto business. Spero che il prima possibile che questo Governo possa introdurre la rendicontazione puntuale di tutti i fondi che si assegnano al meccanismo dell’accoglienza per sapere come si stiano spendendo: forse scopriremo che avremo bisogno di meno fondi di quelli che destiniamo. Quasi 4,5 miliardi di euro l’anno. Se ...

Lavoro : Di Maio - molti lavorano guadagnando poco - serve salario minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...

Lavoro : Di Maio - molti lavorano guadagnando poco - serve salario minimo : Roma, 7 giu. (AdnKronos) – Il concetto del salario minimo “può sembrare troppo statalista” ma bisogna aver presente che ormai “molti giovani pur di trovare un Lavoro a volte lavorano guadagnando zero e altri arrivando a stento a metà mese. Il Lavoro deve anche dare la soddisfazione di arrivare a fine mese. Il salario minimo va in questa direzione”. Così il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di ...