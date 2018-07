Di Maio e Salvini blindano Savona Ma il Pd li accusa di doppia morale

salvini : la partita cdp - l'appoggio a di Maio e le mosse per ottenere la rai e i servizi - Politica : Si ma quali promesse elettorali verranno esaudite? E chi le gestirà all' Economia? Tria rischia di essere il punto di rottura. Nell' ultimo periodo è rimasto tutto fermo a via XX settembre: 'Dopo le ...

Governo : Librandi (Pd) - Salvini e Di Maio spieghino perchè proteggono Savona : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – ‘I due grandi statisti Salvini e Di Maio dovrebbero spiegare agli italiani qual è il plusvalore del ministro Savona, che ha già minacciato il nostro Paese con piani B e cigni neri, e che ieri abbiamo scoperto essere indagato, andando contro tutto ciò che Lega e 5Stelle hanno detto in questi anni. Perché lo proteggono? Cosa c’è dietro questo muro su Savona?”. Lo afferma Gianfranco ...

Di Maio e Salvini blindano Savona. Ma il Pd li accusa 'doppia morale' : Il ministro agli Affari Europei, Paolo Savona , è indagato a Campobasso insieme ad altri 22 ex dirigenti di Unicredit nell'ambito di un'inchiesta su una presunta usura bancaria ai danni di un'azienda ...

Paolo Savona indagato. Di Maio e Salvini : &qout;Un atto dovuto - lo sapevamo&qout; : Nell'occhio del ciclone già in fase di formazione del neo governo del cambiamento e sulla cui nomina a Ministro dell'Economia, Mattarella pose un veto per le sue posizioni antieuro, Paolo Savona ...

Matteo Salvini - un'altra vittoria : il suo piano diabolico. Pigliatutto - cosa otterrà in cambio ora da Di Maio : Innanzitutto, l'aver indebolito il ministro dell'Economia , senza defenestrarlo, potrebbe portare utili risultati nella partita della legge Finanziaria e della flat tax , cavallo di battaglia ...

Salvini e Di Maio - quelle parallele che non convergono mai : ...sulla via dell'ottenimento di risultati utili più all'attrazione di consensi popolari e a conferme da elargire al proprio parterre di sostenitori che utili a raddrizzare il timone di un'economia che ...

Nomine Cdp - l'ira di Di Maio su Tria : «La scelta deve essere politica». Salvini smorza la polemica : Il primo era sull'orlo di una crisi di nervi, rivendicava «una scelta politica» sugli assetti di potere, tenendo a ricordare che «il nostro è un governo politico non tecnico». Con chiara allusione al ...

Paolo Savona - ministro indagato per usura bancaria/ Video - difesa da Salvini e Di Maio : altro filone su Mps : Unicredit, ministro Paolo Savona indagato per usura bancaria: ultime notizie e terremoto nel Governo dopo inchiesta Campobasso. “Solo un atto dovuto": indagato anche Profumo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 20:32:00 GMT)

Giuseppe Conte - Giovanni Tria e Sergio Mattarella : giù la testa. La clamorosa vittoria di Salvini e Di Maio : Il suo nome è venuto fuori dal vertice a quattro di questa mattina a Palazzo Chigi, a cui hanno partecipato il premier Giuseppe Conte, il ministro dell'Economia Giovanni Tria , il vicepremier Luigi ...

NOMINE CDP E RAI - TENSIONI DI Maio-SALVINI CON TRIA/ Stallo Governo Lega-M5s - il nodo ’establishment’ : Conte annulla vertice su NOMINE Cdp: Salvini smentisce il Premier, "non sapevo nulla di quell'incontro, non ho deciso io". Di Maio-TRIA impossibilitati a presenziare: prosegue nodo M5s-Lega(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 12:05:00 GMT)

“È saltato tutto”. Tra Di Maio e Salvini - è successo in queste ore. Il problema dei problemi : È stallo nel governo sulle nomine per la Cassa depositi e prestiti. Ieri il vertice convocato dal premier Giuseppe Conte e al quale avrebbero dovuto partecipare i vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, assieme al ministro dell’Economia, è stato ”rinviato per impegni”. La convocazione era arrivata dopo il nulla di fatto di mercoledì per le nomine alla Cassa depositi e prestiti, la società per azioni controllata per ...

Nomine - l'ira di Di Maio : è una scelta politica. Salvini per ora fa il pompiere : Perciò nega che il ministro dell'Economia sia diventato un caso politico, lasciando a Giorgetti il ruolo del poliziotto cattivo. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio ha ben presente la ...