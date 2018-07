Di Maio deve dimettersi | per incapacità e indegnità

Nomine Cdp - l'ira di Di Maio su Tria : «La scelta deve essere politica». Salvini smorza la polemica : Il primo era sull'orlo di una crisi di nervi, rivendicava «una scelta politica» sugli assetti di potere, tenendo a ricordare che «il nostro è un governo politico non tecnico». Con chiara allusione al ...

Renzi : Savona non deve dimettersi - ma Di Maio si vergogni : Roma, 20 lug., askanews, - Paolo Savona non deve dimettersi da ministro, vale il principio della presunzione di innocenza fino a sentenza di condanna, ma Luigi Di Maio dovrebbe invece 'vergognarsi'. ...

Paolo Savona indagato - Di Maio : “Deve dimettersi? È un’inchiesta che conoscevamo già” : “Savona deve dimettersi? È un’indagine che già conoscevamo“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo l’inchiesta che ha coinvolto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, indagato a Campobasso per usura bancaria. Poche parole da parte di Di Maio, che ha lasciato Palazzo Chigi per pranzare dopo il vertice sulle nomine: “Un’ottima notizia”, ha poi rivendicato, in merito all’intesa raggiunta sul ...

Luigi Di Maio - il terribile sospetto sull'invito del Pd al grillino : perché Salvini deve stare molto attento : C'è un segnale che ben definisce il livello di disperazione all'interno del Partito democratico. Gli organizzatori della Festa nazionale dell'Unità hanno intenzione di invitare il ministro del Lavoro ...

Di Maio contro le banche : 'sistema arrogante - deve pagare' : Nel frattempo il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, frena sulla possibilità di una moratoria della riforma delle Bcc . Concedere una 'moratoria generale significa abolire la riforma, significa ...

Di Maio attacca le banche : sistema arrogante - la deve pagare - : Il vicepremier da Gioia Tauro: alcuni istituti "si sono infischiati di risparmiatori e Stato. Noi stiamo con imprenditori, non con prenditori". Il ministro dell'Economia Tria intanto frena su moratoria riforma Bcc: solo ritocchi

"Sistema arrogante - deve pagare". Di Maio torna all'attacco delle banche. Ma Tria frena su un rinvio della riforma (renziana) delle Bcc : Nuovo, pesante, attacco dal M5S alle banche mentre nel governo il ministro dell'economia Giovanni Tria frena sulla possibilità, promossa soprattutto dalla Lega, di una moratoria della riforma delle Bce varata dall'esecutivo Renzi e oramai sul punto di decollare. In Calabria per visitare l'azienda dell'imprenditore Nino De Masi, il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi di Maio ha criticato il comportamento di Mps nella vicenda che ha ...

"Di Maio massacra l'Italia produttiva Salvini ora deve rendersene conto Azzurri penalizzati dalla mia assenza" : Oltre tutto, in un momento nel quale la domanda interna stenta a decollare, deprimere i consumi non mi sembra un buon modo per far ripartire l'economia'. Lei ha contribuito in modo fondamentale a ...

"Taranto deve tornare a respirareL'Ilva di Arcelor non ha futuro" Parla Cassese - l'uomo di Di Maio : Gianpaolo Cassese, deputato pugliese M5s, è l'uomo che sussurra a Di Maio sul caso Ilva. E in un'intervista ad Affaritaliani.it afferma che il polo siderurgico non ha un futuro. E pone l'accento sulla questione ambientale Segui su affaritaliani.it