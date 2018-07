De Laurentiis | ora più bello battere Juve

De Laurentiis - Benzema ora non fa per noi : ANSA, - NAPOLI, 21 LUG - "Mi dispiace che Benzema si sia arrabbiato, non volevo mancargli di rispetto". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista a Sky Sport. "Oggi Benzema - ha spiegato il patron azzurro - non è un calciatore che fa per noi, magari qualche anno fa lo avremmo preso. Purtroppo aveva altri pensieri per la testa. E neanche Di Maria lo è"...

De Laurentiis : 'Sarri - io non ho sbagliato. Cavani? Non mi sono ancora mosso' : A tutto De Laurentiis . Il presidente del Napoli ha parlato ancora del mercato degli azzurri a Sky Sport , a partire dal possibile ritorno di Edinson Cavani: 'Falso, non sto per prenderlo. Quando devo comprare qualcuno veramente mi muovo in prima persona e al momento non è successo. Benzema? Non mi ...

De Laurentiis su Sarri / Il Presidente del Napoli : "Ora dipende tutto da lui" : De Laurentiis su Sarri, il Presidente del Napoli torna a parlare del tecnico ancora legato da un contratto con gli azzurri nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Il Chelsea su di lui.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:59:00 GMT)

Napoli - cena Hamsik-De Laurentiis : l'addio ora è più vicino : Più giovane è invece Jasper Cillessen del Barcellona, 29 anni, che cerca una maglia da titolare: il Napoli è inserito dal quotidiano iberico Sport tra i suoi pretendenti anche se la clausola ...

Napoli - De Laurentiis : "Balotelli ora non è la priorità Ancelotti vince ed è senza smanie" : De Laurentiis veste i panni di mattatore durante la Football Leader alla Federico II di Napoli. E non perde l'occasione per pungere l'ex allenatore Sarri . Le punture di ADL ' Con Ancelotti ci siamo ...

Napoli - De Laurentiis : 'Così il Var lascia ancora la dietrologia sui vantaggi alla Juventus' : ROMA - De Laurentiis traccia un bilancio del Var e indica la strada che secondo lui dovrebbe seguire la classe arbitrale dalla prossima stagione. ' Nel calcio si è quasi tutti Ponzio Pilato - dice il ...

Napoli - tra De Laurentiis e Sarri ora volano gli stracci : Non si sono lasciati benissimo Maurizio Sarri e Aurelio De Laurentiis. Che il rapporto tra i due non fosse dei migliori, lo sapevano un po' tutti. Ma le modalità del blitz con cui il presidente del ...

SARRI CONTRO DE Laurentiis/ “Non meritavo di essere liquidato così dal Napoli”. Ora c'è il Chelsea? : SARRI al Chelsea, dopo l'addio al Napoli il tecnico potrebbe volare in Premier League per il dopo Antonio Conte: attenzione ai milioni dello Zenit San Pietroburgo(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 09:02:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis annuncia Ancelotti : «Benvenuto Carlo» - «Sono veramente felice e onorato» : Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Napoli. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato con il tweet di Aurelio De Laurentiis: «Benvenuto Carlo!». Questo il testo...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : 'Grazie per la collaborazione' : Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un modello di gioco ...

Calcio - Carlo Ancelotti nuovo allenatore del Napoli. La svolta di De Laurentiis : ora si può davvero puntare allo scudetto : “Il Calcio Napoli è lieto di annunciare di aver definito un accordo con l’allenatore Carlo Ancelotti avente ad oggetto la guida tecnica della Prima squadra per le prossime tre stagioni e quindi a partire dal 2018-2019“. E’ dunque arrivato l’annuncio ufficiale dal sito del Napoli. Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico dei partenopei, firmando un contratto triennale. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sono stati ...

Napoli - De Laurentiis saluta Sarri : «Grazie per la collaborazione» : «Ringrazio Maurizio Sarri per la sua preziosa dedizione al Calcio Napoli che ha permesso di regalare alla città e ai tifosi azzurri in tutto il mondo prestigio ed emozioni, creando un...

Ancora De Laurentiis shock : “non potevo rubare - vi dico quanti punti ha la Juve… Sarri? Tempo scaduto” : De Laurentiis durissimo contro la Juventus e contro gli arbitri del campionato italiano, lo scudetto il patron del Napoli lo sente suo “Sono contento della stagione. Abbiamo chiuso il campionato a -4, quindi il campionato è nostro. Cosa potevo fare? Mica potevo andare a rubare?” Parole al vetriolo di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli. Quest’oggi, dopo la vittoria contro il Crotone, il patron si è presentato in ...