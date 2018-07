De Laurentiis - Benzema ora non fa per noi : ANSA, - NAPOLI, 21 LUG - "Mi dispiace che Benzema si sia arrabbiato, non volevo mancargli di rispetto". Lo ha detto Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, in un'intervista a Sky Sport. "Oggi Benzema - ha spiegato il patron azzurro - non è un calciatore che fa per noi, magari qualche anno fa lo avremmo preso. Purtroppo aveva altri pensieri per la testa. E neanche Di Maria lo è"...

Benzema definito 'vecchio' da De Laurentiis; la replica : 'Un altro folle nella mia lista' : Ha fatto discutere l'uscita di Aurelio De Laurentiis che ha definito Di Maria e Benzema due calciatori vecchi. E' pur vero che ognuno può esprimere la propria opinione in tutta libertà, ma allo stesso tempo non bisogna perdere contatto con la realtà e dimenticare che stiamo parlando di due calciatori di primissimo livello. L'argentino e il francese sarebbero titolari ovunque, dunque le parole del presidente partenopeo non potevano restare senza ...

Benzema troppo vecchio per il Napoli - il bomber risponde a De Laurentiis : “i numeri nove di fanno ammattire - sei pazzo!” : Benzema troppo vecchio per il Napoli? L’attaccante del Real Madrid risponde per le rime a De Laurentiis su Instagram “Io e Ancelotti siamo d’accordo, vogliamo solo giocatori giovani”, aveva risposto così Aurelio De Laurentiis alle domande sui possibili arrivi di Benzema e Di Maria al Napoli. Dichiarazioni che nascondono probabilmente difficoltà a far fronte alle richieste economiche di Real Madrid e PSG (in termini ...

Napoli - dura risposta di Benzema a De Laurentiis : “un altro pazzo in lista” : Il Napoli si prepara per la prossima stagione ma nel frattempo tiene banco il calciomercato. In mattinata importanti indicazioni di De Laurentiis che ha smentito le voci su Cavani, Di Maria e Benzema giudicando quest’ultimo ‘vecchio’. L’attaccante non ha digerito le dichiarazioni: “C’è un accordo tra me e Ancelotti per comprare solo giovani giocatori. Non posso prendere due vecchi con tutto il rispetto ...

Napoli - De Laurentiis : “Di Maria e Benzema vecchi” : “De Laurentiis scatenato su Di Maria e Benzema per accontentare il tecnico? E’ falsissimo. Tra me e Ancelotti c’è l’accordo che io voglio. Perché devo prendere due vecchi, con tutto il rispetto?”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis si microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Io non devo accontentare i tifosi – ha aggiunto De Laurentiis – che giocano a fare il calcio da bar e li ...

De Laurentiis : 'Cavani al Napoli è una bufala - Benzema e Di Maria sono vecchi' : 'Cavani al Napoli? È una bufala'. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli dal ritoro di Dimaro. Alle voci su un accordo già pronto per 8,5 ...

De Laurentiis chiude a Benzema : «Cavani al Napoli? No - non credo» : «Vi ho sempre detto che Cavani è uno che guadagna tanto. Non credo che in chiusura di carriera possa decidere di dimezzarsi lo stipendio». Così Aurelio De Laurentiis...