De Laurentiis a Sarri | ' Voleva smontarmi la squadra'

Napoli - De Laurentiis replica a Sarri : «Voleva smontarmi tutta la squadra» : «Io e Ancelotti non possiamo che andare d'accordo, abbiamo grande esperienza, non c'è contrapposizione possibile. Ci può essere un dibattito, ma sempre costruttivo»....

De Laurentiis attacca Sarri : "Voleva smontarmi tutto...". E chiede scusa a Benzema : Aurelio De Laurentiis spegne i sogni dei tifosi del Napoli. "Cavani non l'ho preso e non lo prenderò". E un minuto dopo archivia anche il desiderio Benzema: "Non è oggi un giocatore che fa per noi. Mi ...

De Laurentiis : 'Sarri - io non ho sbagliato. Cavani? Non mi sono ancora mosso' : A tutto De Laurentiis . Il presidente del Napoli ha parlato ancora del mercato degli azzurri a Sky Sport , a partire dal possibile ritorno di Edinson Cavani: 'Falso, non sto per prenderlo. Quando devo comprare qualcuno veramente mi muovo in prima persona e al momento non è successo. Benzema? Non mi ...

Chelsea - Sarri si presenta : “Premier più difficile della Serie A. De Laurentiis? Dico che…” : Sarri SI presenta- Maurizio Sarri si presenta al popolo Blues. Lingua italiana, ma in arrivo la prima promessa: “Parlerò presto inglese”. Sguardo determinato e voglia di iniziare al meglio la nuova avventura. “PREMIER LEAGUE MIGLIOR CAMPIONATO DEL MONDO! “E’ un vero piacere essere qui a Londra, in Inghilterra, in Premier League nel miglior campionato del […] L'articolo Chelsea, Sarri si presenta: ...

Sarri : "De Laurentiis? I miei silenzi non capiti" : 'Amo Napoli e la sia tifoseria inmodo viscerale. Ho un ricordo stupendo e l'amerò sempre. De Laurentiis? Ci sono stati errori da entrambe le parti. Alcuni miei silenzi non sono stati compresi, ma nei ...

Sarri - De Laurentiis?Sbagliato entrambi : Per me questa è una sfida difficile ma affascinante, qui ci sono i migliori allenatori del mondo e i giocatori più forti, quindi so che sarà una sfida estremamente difficile. Come mi presento? Vorrei ...

Sarri : "Io e De Laurentiis - che errori. Premier migliore della A" : Per me questa è una sfida difficile ma affascinante, qui ci sono i migliori allenatori del mondo e i giocatori più forti, quindi so che sarà una sfida estremamente difficile. Come mi presento? Vorrei ...

Chelsea - Sarri chiarisce lo strappo con De Laurentiis : 'Error : i da entrambe le parti' : 'Per me è una sfida difficile ma affascinante, so che sarà difficilissimo qui perché ci sono gli allenatori e i giocatori più forti del mondo'. Lo dice Maurizio Sarri nella sua prima conferenza da ...

Chelsea - Sarri : "Premier League meglio della Serie A"/ "Ricordo stupendo di Napoli. Su de Laurentiis..." : Chelsea, Sarri: "Premier League meglio della Serie A". Conferenza stampa del nuovo tecnico dei Blues: le sue parole su Napoli e Aurelio de Laurentiis.(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Sarri al Chelsea - ma prima una strana imposizione di De Laurentiis : la clausola “anti big del Napoli” : Abramovich e De Laurentiis hanno trovato l’accordo per l’approdo di Sarri al Chelsea, con tanto di clausola che tutela il Napoli in chiave mercato Sarri al Chelsea, affare fatto. Una lunga trattativa quella che ha visto protagonista il tecnico, il Chelsea di Abramovich e la sua ex squadra, il Napoli. prima dell’esonero di Conte e dell’arrivo di Sarri al Chelsea infatti, sono passati diversi giorni di calde ...

DE Laurentiis SU SARRI/ Il Presidente del Napoli attacca il tecnico : "91 punti? Servono solo a..." : De LAURENTIIS su SARRI, il Presidente del Napoli torna a parlare del tecnico ancora legato da un contratto con gli azzurri nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Il Chelsea su di lui.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:06:00 GMT)

Napoli - carica Ancelotti e De Laurentiis per vincere contro la Juve di Cristiano Ronaldo : “abbiamo più fame - Sarri è stato grande e continueremo con la sua filosofia” : Carlo Ancelotti torna in Italia, sulla panchina del Napoli dopo aver vinto praticamente tutto in giro per il mondo. “Il Napoli ha creduto nelle mie capacità – ha detto oggi alla sua prima conferenza stampa di presentazione nel teatro di Dimaro-Folgarida, dove la squadra azzurra è in ritiro – e io avevo voglia di tornare in italia e ho deciso di sposare un progetto interessante ed una società che ha voglia di crescere e ...

De Laurentiis su Sarri / Il Presidente del Napoli : "Ora dipende tutto da lui" : De Laurentiis su Sarri, il Presidente del Napoli torna a parlare del tecnico ancora legato da un contratto con gli azzurri nonostante l'arrivo di Carlo Ancelotti. Il Chelsea su di lui.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 15:59:00 GMT)

Napoli - De Laurentiis : “Sarri e Jorginho al Chelsea? Accordo vicino” : “Vicenda Sarri? Diciamo che è in dirittura d’arrivo, i miei avvocati hanno stilato un testo e lo hanno sottoposto ai suoi avvocati, ora dipende da lui. Jorginho? Lui è un ottimo giocatore, ma non era un’imprescindibile per Ancelotti. Noi avevamo chiuso la trattativa con il Manchester City 15 giorni fa, ma ora si è inserito il Chelsea che lo pagherà di più, e anche il ragazzo preferisce Londra a Manchester. Comunque ...