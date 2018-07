Dalle cinque Champions ai 120 gol in Europa : i numeri di CR7 fanno sognare la Juventus : Sono passati pochi giorni dall'annuncio del passaggio alla Juventus di Cristiano Ronaldo e l'entusiasmo a Torino continua a crescere. I bianconeri da sette stagioni consecutive portano a casa lo scudetto, ma in Europa non trionfano addirittura da 22 anni. L'acquisto del fenomeno portoghese è indirizzato proprio per tornare ad alzare al cielo la coppa Dalle grandi orecchie e i numeri in Europa dell'ex Real Madrid fanno sognare il popolo ...