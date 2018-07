Dalla Crimea a Israele | Salvini dà la linea agli Esteri 

Dalla Siria alla Crimea - un vertice interlocutorio sui dossier caldi : Donald Trump è sostanzialmente un mercantilista. Non crede nelle alleanze di lungo termine e nella comunanza degli interessi tra democrazie liberali. Il suo è un mondo di nazioni rivali dove il successo è misurato Dalla bilancia commerciale: l'America vince se esporta più di quanto importa. Si capisce quindi perché non ama l'Unione Europea e in particolare la Germania, e perché ritenga che la NATO costi ...