Da Shatila a Roma | con Basket Beats Borders le rifugiate palestinesi abbattono le

(Di sabato 21 luglio 2018) Il campo profughi dinasce nel 1949 a Beirut, in Libano, quando la prima guerra israelo-palestinese porta moltia trovare rifugio in questa zona. Oggi, anche a causa dell’alto numero di rifugiati in fuga dalla guerra in Siria, nel campo grande un chilometro quadrato, vivono oltre 25mila persone. “Abbiamo poca acqua, che non basta per tutti”, racconta Rayan, 23 anni. “L’elettricità va spesso via, le strade sono strette e in Libano i profughi non sono sempre ben visti, soprattutto i siriani, che sono tantissimi: anche il Libano è un paese piccolo, ha i suoi problemi e pensano che portiamo loro via il lavoro”. Rayan aci è nata, il padre è fuggito dalla Palestina: “ha costruito una casa nel campo e da allora la mia famiglia vive qui”. È una delle ragazze che hanno partecipato a, un’iniziativa alla sua seconda edizione che ...