Da Fiat a Fca | i 14 anni da ad di Sergio Marchionne

Addio Fiat Punto e Alfa Mito/ Fca cessa la produzione dei due storici modelli : in arrivo due nuovi suv? : Addio Fiat Punto e Alfa Mito . Fca cessa la produzione dei due modelli : due nuovi suv? E' terminata la produzione della piccola di casa Alfa , mentre per la Punto si attende la fine del mese(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 13:17:00 GMT)

CRISTIANO RONALDO - FCA SI VERGOGNI/ L'operaio Fiat : “Di Maio intervenga" : Un dipendente della Fca denuncia la cifra esorbitante che la Juventus pagherebbe per l'acquisto di CRISTIANO RONALDO dicendo che l'azienda non aumenta gli stipendi da 10 anni(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:01:00 GMT)

Hyundai vuole comprare il Gruppo Fiat -Chrysler? Il titolo FCA schizza in borsa : L’autorevole Asia Times ha riportato la notizia del possibile lancio di un’OPA da parte di Hyundai nei confronti di FCA Secondo un articolo pubblicato dall’autorevole Asia Times, Hyundai avrebbe l’intenzione di acquisire il Gruppo FCA, prospettando il lancio di un’OPA (offerta pubblica di acquisto) per le azioni di Fiat-Chrysler. La notizia rimbalzata immediatamente su molti media del globo ha fatto subito schizza re il valore del Gruppo ...

Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat "/ Fca - "siamo storicamente dalla parte del Governo" : Marchionne punge Di Maio : "Di Pomigliano e non usa Fiat", l'amministratore delegato di Fca ha commentato la nascita del Governo M5s-Lega, sottolineando la politica societaria(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 12:23:00 GMT)

Fca - perché Marchionne pensa a un futuro senza Fiat in Italia : Le produzioni di massa andranno in Polonia, dove il costo del lavoro è inferiore. Nel nostro Paese resterebbero i brand dell'alto di gamma

Gruppo FCA : Fiat 500 Missing si aggiudica il primo premio per il Viral Web e Mobile : Fiat 500 Missing parts: si aggiudica il primo premio , nella categoria “ Viral Web e Mobile ” per celebrare le donne e la loro inventiva nel campo della mobilità Si è svolta ieri sera, presso il Nuovo Auditorium IULM di Milano, la premiazione del concorso Interactive Key Award, uno dei premi più ambiti nel panorama pubblicitario nazionale, organizzato da Media Key – produttrice delle maggiori riviste del settore e punto di ...

Fca - cento milioni sul tavolo : a maggio Fiat e Lancia a prezzi finora mai visti : TORINO - Quando il gioco si fa duro, i duri entrano in campo. Magari con un pizzico di ironia, soprattutto se in palio ci sono 100 milioni. Il duro , si fa per dire, in questione è Fabio...