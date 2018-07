Croazia | Kalinic rifiuta la medaglia d’argento di Russia 2018

Croazia - Kalinic guarderà la finale dal divano di casa : L'annata di Nikola Kalinic è stata più nera che rossa. L'attaccante del Milan, infatti, ha ampiamente deluso le aspettative sia sotto la gestione Montella che soprattutto sotto quella di Rino Gattuso. Il croato ex Fiorentina non solo ha siglato pochissimi gol in stagione, ma è stato anche beccato dai tifosi rossoneri che più volte gli hanno contestato il poco impegno e i tanti errori sotto porta che l'hanno addirittura fatto scivolare in ...

Mondiali : Croazia - Kalinic torna a casa : ANSA, - ROMA, 18 GIU - Nikola Kalinic lascia il ritiro della Croazia. Lo ha annunciato il ct della nazionale biancorossa Zlatko Dalic precisando però che si tratta di una decisione presa per i ...

Croazia - ora è ufficiale : Kalinic escluso dalla Nazionale : ROMA - Il Mondiale di Nikola Kalinic è già finito. Lo ha ufficializzato il ct della Croazia Zlatko Dalic che ha deciso di escludere l'attaccante del Milan da Russia 2018 per motivi disciplinari: '...

Mondiali Russia 2018 - Dalic ha preso la sua decisione : Kalinic cacciato dal ritiro della Croazia : Il commissario tecnico della Nazionale croata ha deciso di escludere Kalinic dai Mondiali di Russia 2018, il motivo riguarda il presunto dolore alla schiena E’ già finita l’esperienza di Kalinic ai Mondiali di Russia 2018, l’attaccante della Croazia è stato escluso dal ct Dalic per essersi rifiutato di entrare in campo nei minuti finali della partita contro la Nigeria. A spiegare il tutto ci ha pensato la Federazione con un ...

Croazia - Bufera su Kalinic - Dalic lo rispedisce a casa : Roma, 18 giu. , askanews, Il Mondiale di Nikola Kalinic è già terminato. La decisione di rimandare a casa il giocatore del Milan è stata adottata dal c.t. Zlatko Dalic dopo il rifiuto di entrare in ...

