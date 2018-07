Critiche per la cucina sporca | Emma perde la pazienza | “Veramente non vi si regge” Ecco

Instagram Simona Ventura numerose Critiche per il selfie : Simona Ventura ha postato un autoscatto sulla sua pagina “Instagram” in cui appare finalmente sorridente dopo lo spavento per il figlio Niccolò. Ma ai fan qualcosa non quadra. Nella foto Simona è avvolta in una giacca sui toni nel blu, appoggiata a un divano dello stesso colore. «Blue selfie del #lunedì! Buona settimana! », cinguetta. Ma ad alcuni “follower” lo scatto non sarebbe andato giù: «Sembri Avatar». E ancora: «Sei molto idrata, non ...

Boom di Critiche per Barbara D’Urso in versione casalinga : Ancora una volta Barbara D’Urso fa parlare di sè dopo aver postato sui social una foto in versione casalinga, dove è impegnata a lavare i piatti. Ma ad alcuni follower lo scatto non è piaciuto: «Si vede che non hai mai lavato i piatti – avrebbero tuonato i fan – sono pieni di schiuma». E ancora: «Stai facendo un lago, ora dove li sciacqui?». E c’è perfino chi le muoverebbe accuse più pesanti: «Esibizionista e basta chi ...

Trump sotto accusa - Critiche per la 'resa' a Putin : Donald Trump ha ''colluso apertamente con il leader criminale di una potenza ostile'' rifiutando di ammettere il comportamento di Mosca e facendo a pezzi il sistema giudiziario del suo paese . Lo ...

Migranti - in condizioni Critiche uno degli sbarcati. Al via le operazioni di smistamento : Uno degli stranieri ha una polmonite che il forte stato di debilitazione rende più complicato curare. Il Viminale deve decidere come redistribuire le quote agli altri Paesi

TRUMP - Critiche ALLA MAY E DIETROFRONT : "RELAZIONE CON UK CRESCIUTA"/ Londra - video : "Grazie per impegno Nato" : TRUMP vs May: “Non mi ascolta, accordi commerciali a rischio”. Poi fa marcia indietro: “La rispetto e apprezza moltissimo". Momenti di tensione fra gli Stati Uniti e l'Inghilterra(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 15:18:00 GMT)

TEMPTATION ISLAND 2018/ Non solo Critiche per i fidanzati : Francesco "salvato" dal pubblico : TEMPTATION ISLAND 2018, anticipazioni e gossip: Rafaela e Andrea saranno i prossimi a lasciare il programma? È crisi per loro e per Ida e Riccardo...(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 22:42:00 GMT)

Chiara Ferragni e Fedez/ Le Critiche per l’esposizione mediatica di Leone - lei : "La mia vita è cambiata..." : Chiara Ferragni e Fedez, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:35:00 GMT)

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Le Critiche per l’esposizione mediatica di Leone : “Sono scelte…” ecco cosa è successo : CHIARA FERRAGNI e FEDEZ, tutto pronto per il matrimonio: la fashion blogger svela nuovi dettagli e racconta di volere altri figli aggiungendo come Leo le abbia cambiato la vita.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 08:41:00 GMT)

Ilary Blasi rompe il silenzio sulle Critiche ricevute per 'Balalaika' : 'Io e Belen Rodriguez ci sentiamo due pesci fuor d'acqua' : La conduttrice però parla anche dei punti di forza della trasmissione: 'Alberto Brandi e Monica Bertini sono due pozzi di scienza. Diego Abatantuono e il Mago Forest hanno messo su un ping pong che ...

Critiche per Flavio Insinna a L’Eredità? Parla Maurizio Costanzo : Flavio Insinna a L’Eredità al posto di Fabrizio Frizzi La morte di Fabrizio Frizzi ha lasciato un vuoto incolmabile. In seguito alla sua scomparsa improvvisa sono stati davvero tanti i gesti di affetto compiuti da parte di amici, di colleghi e soprattutto di fan. Fabrizio era uno dei conduttori più amati del piccolo schermo. Volto […] L'articolo Critiche per Flavio Insinna a L’Eredità? Parla Maurizio Costanzo proviene da Gossip ...

Ricordate le aspre Critiche per la mancanza del doppiaggio in italiano in Mass Effect Andromeda? Anthem sarà completamente doppiato : Dopo alcuni nuovi dettagli sulla demo dell'E3 2018 e la mappa di gioco, torniamo a parlare di Anthem per proporvi diverse nuove informazioni svelate dal producer, Mark Darrah, attraverso il proprio profilo Twitter. Ciò che salta immediatamente all'occhio è un netto cambio di rotta che farà piacere a molti giocatori del nostro Paese: non ci saranno solo i sottotitoli in italiano ma anche il doppiaggio.Come probabilmente ricorderete la decisione ...

Mondiali Russia 2018 - il riscatto del “polpo” Pogba : dopo le Critiche furenti ha preso per mano la Francia : Paul Pogba è passato dalle critiche degli scorsi mesi agli exploit al Mondiale, oggi una semifinale giocata alla perfezione Paul Pogba ha preso per mano la Francia. Il calciatore del Manchester United, ha vissuto un’annata pessima in Premier League, senza mezzi termini. Il rapporto con Mourinho sembrava essere ai minimi termini e le prestazioni non sono certo state positive. Il polpo è arrivato a Russia 2018 nell’occhio del ...

Uomini e Donne/ Insulti e Critiche per Nicolò Brigante : la mamma del'ex tronista dice basta (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Continuano le critiche per Nicolò Brigante dopo la rottura con Virginia Stablum: interviene la mamma dell'ex tronista(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 07:05:00 GMT)

Perché critico le eccessive Critiche al decreto Dignità sui contratti a termine : È evidente che i contratti a termine e altre forme contrattuali consimili devono esistere , fanno parte del normale operare dell'economia riflettendone la struttura. Ma bisogna essere consapevoli che ...