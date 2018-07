Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia da 20mila euro al personale di un resort greco : Dopo l'uscita dai Mondiali di Russia del suo Portogallo, sconfitto agli ottavi dall'Uruguay, e prima di volare a Torino per firmare il contratto con la Juventus?, Cristiano Ronaldo si è concesso una vacanza in un lussuoso resort ellenico Costa Navarino, nel Peloponneso. Dove si è trovato talmente bene da lasciare una mancia da 20 mila euro al personale, un ringraziamento a quattro zeri che, su esplicita ...

Nuovo Dybala pronto per la Juventus e per Cristiano Ronaldo : TORINO - Paulo Dybala sta per tornare. Un Nuovo Dybala. Con i capelli di platino. Con una nuova fidanzata, Oriana Sabatini . Con un Nuovo compagno di squadra: Cristiano Ronaldo , peraltro anche Nuovo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo dalla Cina : "Tifosi italiani - voglio farvi felici" : LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO DI FABIANA DELLA VALLE SULLA GAZZETTA DELLO SPORT IN EDICOLA Cristiano in Cina da INSTA STORIES Gasport

Il biografo di Ronaldo : 'Vi svelo il vero Cristiano. Alla Juve perché...' : TORINO - Guillem Balague : giornalista di Sky Uk e del quotidiano madrileno AS, un milione di follower su Twitter, scrittore e allenatore, ha il patentino Uefa B,, è l'autore di una delle più ...

La mancia da 20 mila euro di Cristiano Ronaldo e gli altri sportivi con le «maniche larghe» : George Best diceva di aver speso gran parte dei suoi soldi per alcool, donne e macchine veloci, «il resto», aggiungeva, «l’ho sperperato». Chissà se ne ha «sperperato» un po’ anche in mance. Non che lasciare la mancia sia uno spreco soprattutto se la persona in questione se lo può permettere. Così è stato per Cristiano Ronaldo. https://www.instagram.com/p/BlJNH-EFuyZ/?hl=it&taken-by=Cristiano Secondo quanto rivelato dal britannico The ...

Tebas : «Cristiano Ronaldo? In Italia per questioni fiscali» : Il presidente de LaLiga ha spiegato che la decisione del portoghese di trasferirsi in Italia si baserebbe anche sulla presenza di un sistema fiscale più competitivo. L'articolo Tebas: «Cristiano Ronaldo? In Italia per questioni fiscali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - dopo Cristiano Ronaldo l'ora delle cessioni : Miralem Pjanic verso il Chelsea di Sarri : Ma se dovesse fallire la missione sul neo campione del mondo la società bianconera avrebbe altri due centrocampisti nel mirino: Adrien Rabiot , del Paris Saint-Germain , che continua a rifiutare il ...

Cristiano Ronaldo manda in delirio i tifosi cinesi. La Juventus se la ride : Cristiano Ronaldo non è solo un fuoriclasse sul rettangolo di gioco, l'ex giocatore di United e Real Madrid e attuale fenomeno della Juventus è una macchina da soldi. Il portoghese e la Nike, suo ...

Juventus - Cristiano Ronaldo allo scoperto : “Voglio Marcelo alla Juve” : VOGLIO Marcelo- Cristiano Ronaldo chiama Marcelo alla Juventus. Secondo quanto riportato dal “Corriere di Torino“, l’attaccante portoghese avrebbe suggerito l’acquisto di Marcelo alla società bianconera. “Voglio Marcelo“: un messaggio indiretto che CR7 avrebbe suggerito alla Juventus. Perchè Marcelo? Il terzino brasiliano, grande amico del campione portoghese, potrebbe rappresentare un tassello di grande ...

Formula 1 - Cristiano Ronaldo e Lewis Hamilton - gemelli diversi : Simili nello sport, attaccanti entrambi, simili nella vita, attaccati entrambi al senso della famiglia, tanto che Hamilton se l'è anche tatuato sul corpo. diversi in questo! Nessun tatuaggio per ...

Cristiano Ronaldo-Juventus - arriva la risposta di Rocco Siffredi : la grafica in stile CR7 diventa RS… 24! [FOTO] : La grafica della Juventus che annuncia Cristiano Ronaldo diventa virale: anche l’attore porno Rocco Siffredi crea la sua immagine personale in stile CR7, mostrando le sue… qualità L’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è stato celebrato sui social con una splendida grafica: l’immagine, a tinte bianconere, mostra la figura stilizzata di CR7 con il suo nome inciso sullo sfondo. Una grafica diventata virale in ...

Juventus - Trapattoni : 'Cristiano Ronaldo come il mio Platini' : "Consigli a CR7 per integrarsi al meglio nel mondo bianconero? Non ne ha bisogno. Lui è un campione integro, ha un gran fisico, è determinato e mi sembra anche molto motivato. Cristiano interpreta da ...

'Real Madrid - c'è Icardi per il dopo Cristiano Ronaldo' : Madrid , SPAGNA, - Ritorno di fiamma. Il nome di Mauro Icardi riappare in cima alla lista dei desideri del Real Madrid . Ad assicurarlo è il quotidiano sportivo madrileno Marca , che indica il ...