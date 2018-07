Cristiano Ronaldo ha lasciato una mancia da 20mila euro al personale di un resort greco

agi

(Di sabato 21 luglio 2018) Dopo l'uscita dai Mondiali di Russia del suo Portogallo, sconfitto agli ottavi dall'Uruguay, e prima di volare a Torino per firmare il contratto con la Juventus​, Cristiano Ronaldo si è concesso una vacanza in un lussuoso resort ellenico Costa Navarino, nel Peloponneso. Dove si è trovato talmente bene da lasciare unada 20 mila euro al, un ringraziamento a quattro zeri che, su esplicita richiesta del calciatore, dovrà essere diviso in modo equo tra tutti i dipendenti, rivela il tabloid inglese The Sun. "Il resort di Costa Navarino è stato il teatro dell’incontro tra il calciatore e il presidente della Juventus Andrea Agnelli che ha portato all’accordo tra i due per il passaggio di Ronaldo in bianconero", scrive Tpi, "all’interno del resort ci sono due hotel di lusso a cinque ...