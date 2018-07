Così l' intelligenza artificiale viene disorientata dai nuovi hacker

repubblica

(Di sabato 21 luglio 2018) Basta alterare di poco un'immagine, un oggetto o un suono per fare vedere al software una cosa per l'altra. Con conseguenze anche gravi. Già allo studio contromisure per sistemi più sicuri