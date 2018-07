Coppia gay offesa al ristorante Roma | scontrino omofobo alla Locanda Rigatoni

Scontrino con scritte omofobe - ristorante romano offende Coppia gay. Cameriere licenziato : Un conto a suon di frasi omofobe stampate su uno Scontrino. E così, tra il prezzo dei fiori di zucca e la carbonara è spuntata la dicitura 'pecorino no, fr... sì'. È quanto una coppia gay, al tavolo ...

È stato licenziato il cameriere che ha scritto "frocio" sullo scontrino di una Coppia gay : È stato subito licenziato il cameriere responsabile dello scontrino con epiteto omofobo consegnato a una coppia di clienti omosessuali in un ristorante di Roma. Lo rende noto lo stesso locale, 'Locanda Rigatoni', in zona San Giovanni, spiegando che il cameriere ha preso autonomamente l'iniziativa credendo di fare dello spirito, ed è stato rapidamente messo alla porta. Si tratta di un giovane che collabora con il ...

Coppia gay in locale - scontrino omofobo : 15.33 Una Coppia gay, dopo aver cenato in in ristorante romano, si è vista arrivare lo scontrino con su scritto: "Pecorino no, froci sì". I due avevano ordinato dei primi chiedendo di sostituire il pecorino con il parmigiano. Quando è arrivato lo scontrino con la scritta omofoba, lo hanno fatto notare al cameriere, Lui,ridendo, ha spiegato che era un errore del computer. Anche la titolare del locale ha cercato di minimizzare, senza scusarsi. ...

