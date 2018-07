Coppia gay denuncia ristorante romano | «Scritto no pecorino | sì fr**** sullo scontrino»

Scontrino omofobo contro Coppia gay in ristorante Roma/ "No pecorino - si fr*o" : licenziato il cameriere : Scontrino contro coppia gay in ristorante a Roma. "No pecorino, si fr*o": le umilianti scritte omofobe. Due ragazzi Romani hanno subito un'umiliazione in un locale (Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:04:00 GMT)

Coppia gay denuncia ristorante romano : «Scritto fr*** no pecorino sullo scontrino». Il Campidoglio : «Fatto gravissimo» : Roma - Episodio di omofobia per un ragazzo romano gay di 21 anni che, insieme al suo fidanzato, giovedì sera era andato «alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana»,...

Roma - il conto arriva con l’insulto omofobo sullo scontrino : la denuncia di una Coppia gay. Il Comune : “Gravissimo” : Quella di giovedì scorso, alla Locanda Rigatoni, vicino piazza San Giovanni a Roma, doveva essere una serata tranquilla per un 21enne e per il suo fidanzato, ma così non è stato. Dopo aver ordinato e mangiato, i ragazzi hanno chiesto il conto e assieme allo scontrino è arrivato anche un insulto omofobo. “No pecorino …sì frocio” si legge chiaramente sul pezzo di carta. Il cameriere ha spiegato ridendo – dopo il reclamo ...

Scontrino con insulti a Coppia gay in locale di Roma : Uno Scontrino con scritte offensive sarebbe stato consegnato a una coppia gay al termine di una cena in un locale di Roma. A denunciare i fatti, che risalgono a giovedì scorso, è Fabrizio Marrazzo, ...

Roma - Coppia gay insultata in ristorante : su scontrino scritta omofoba - : Un ragazzo di 21 anni ha denunciato al sito Lgbt Bitchyf un episodio accaduto in un locale della Capitale. "Non ci hanno mai chiesto scusa", afferma la coppia

Scontrino con insulti a Coppia gay in ristorante di Roma : Roma, 21 lug. (AdnKronos) - Uno Scontrino con scritte offensive sarebbe stato consegnato a una coppia gay al termine di una cena in un locale di Roma. A denunciare i fatti, che risalgono a giovedì scorso, è Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce Gay Center. La coppia, racconta, "e

Scontrino con insulti a Coppia gay in ristorante di Roma : Roma, 21 lug. (AdnKronos) – Uno Scontrino con scritte offensive sarebbe stato consegnato a una coppia gay al termine di una cena in un locale di Roma. A denunciare i fatti, che risalgono a giovedì scorso, è Fabrizio Marrazzo, responsabile Gay Help Line e portavoce Gay Center. La coppia, racconta, “era andata” in un ristorante della capitale “per passare una serata tranquilla. Ordinando dei primi, hanno chiesto di ...

Roma - scontrino con una offesa consegnato a una Coppia di gay : La scritta stampata sulla ricevuta alla fine di una cena. La coppia ha provato a chiederne conto al cameriere, che ha parlato di errore del computer e poi di scherzo. La proprietaria ha minimizzato e poi offerto la cena per chiudere la vicenda

Una Coppia gay denuncia che un ristorante romano avrebbe scritto "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Una Coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta 'frocio' sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta 'frocio'. Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla ...

Una Coppia gay va in un ristorante a Roma e si ritrova la scritta "frocio" sullo scontrino : Dopo una cena al ristorante, al momento del conto, sullo scontrino trovano la scritta "frocio". Episodio di omofobia giovedì scorso a Roma, in via Domenico Fontana, vicino piazza San Giovanni, alla Locanda Rigatoni. A denunciare l'accaduto al sito Bitchyf S., un ragazzo gay di 21 anni che insieme al suo fidanzato era andato nel locale per trascorrere una serata tranquilla. I due hanno ordinato dei primi, chiedendo ...

Sullo scontrino la scritta 'no pecorino - sì froc**' - ristorante romano offende Coppia gay : Episodio di omofobia per un ragazzo romano gay di 21 anni insieme al suo fidanzato che giovedì sera si sono recati 'alla Locanda Rigatoni, in via Domenico Fontana', vicino Piazza San Giovanni, per ...

Roma - Ristorante offende Coppia gay : sullo scontrino scritte omofobe : E il portavoce del Gay Center, Fabrizio Marrazzo, chiede alla sindaca Raggi la revoca della licenza al locale

Bologna - Coppia allontanata da un ristorante perché gay : Una coppia omosessuale ha riferito di essere stata allontanata da un ristorante del centro di Bologna: entrambi indossavano una maglia del gay pride.Continua a leggere