Coppa Italia | ecco il tabellone | nei quarti possibili incroci Milan-Napoli e Lazio-Inter

Equitazione - Salto Ostacoli. La Germania vince la Coppa delle Nazioni di Aachen - Italia soltanto ottava : La Germania conquista Aachen. Nella Coppa delle Nazioni del “Cinque Stelle” francese, la compagine teutonica si è imposta con due manche esaltanti e appena 4 penalità sul groppone, evidenziando una superiorità davvero importante nel corso della gara. Simone Blum su DSP Alice e Brand, Laura Klaphake su Catch Me if You Can Old e Os, Maurice Tebbel su Chaccos’ Son e Westf, Marcus Ehning su Pret a Tout e Sf hanno letteralmente dominato la ...

Calcio - Coppa Italia 2018-2019 : sorteggiato il tabellone. Alcune novità nel regolamento - valido per il prossimo triennio : sorteggiato il tabellone della prossima Coppa Italia di Calcio: saranno 78 le squadre che, a partire dal prossimo 29 luglio, si affronteranno per conquistare il trofeo nazionale. Le 8 teste di serie per la prossima stagione saranno: Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Roma. Queste società entreranno in gioco all’altezza degli ottavi di finale. Il primo turno eliminatorio, in programma il 29 luglio, vedrà in campo ...

Coppa Italia 2018-19 – Si inizia il 29 luglio! Ecco tabellone - calendario e novità della nuova edizione [FOTO] : Definito il tabellone della Coppa Italia 2018-2019: si nizia il 29 luglio, ma i primi appuntamenti per le squadre della Serie A saranno dal 12 agosto in poi In attesa del calendario ufficiale della prossima Serie A, questa sera a Milano sono stati definiti il tabellone ufficiale e il calendario completo della Coppa Italia 2018-2019. Si inizia il 29 luglio, ma senza squadre di Serie A in campo. Apriranno, come di consueto, le formazioni di ...

Coppa Italia - sorteggiato il tabellone : grande derby in semifinale? : E’ stato sorteggiato il tabellone valido per la Coppa Italia 2018/2019, si parte il 29 luglio ma nessuna squadra di Serie A in campo: da una parte del tabellone Milan-Napoli e Lazio-Inter, dall’altra parte Fiorentina-Roma e Juventus-Atalanta, sono questi gli incroci ed in semifinale può andare in scena in derby tra Inter e Milan. A fine luglio in campo squadre di C e D, il 5 agosto le 22 di B, dal 12 agosto i primi 12 club di ...

Hockey su pista - Europei 2018 : c’è Andorra tra l’Italia e le semifinali - vincere per dimenticare la prima sconfitta e puntare alla Coppa : dimenticare in fretta la prima sconfitta del torneo e vincere per proiettarsi verso le semifinali con rinnovata fiducia. L’Italia sfiderà Andorra stasera, venerdì 20 luglio, alle ore 17.30 nel match valido per i quarti di finale degli Europei 2018 di Hockey su pista a La Coruna (Spagna). Gli azzurri hanno concluso il gruppo B in seconda posizione alle spalle dei padroni di casa spagnoli, che ieri hanno inflitto ai ragazzi guidati dal ct ...