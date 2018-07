Comic-Con 2018 | Bumblebee | un nuovo poster dello spin-off di Transformers

Comic-Con 2018 : il panel di Bumblebee LIVE : Charlie , Hailee Steinfeld, , quasi diciottenne, sta cercando il suo posto nel mondo quando trova Bumblebee, rotto e segnato dalla battaglia. Quando Charlie lo risveglia, scopre rapidamente che non ...

Tom Ellis al Comic-Con 2018 - da Lucifer 4 su Netflix all’ossessione per Freddy Kruger (esclusiva OM) : Tom Ellis al Comic-Con 2018 é uno dei protagonisti del panel Brave Warriors di Entertainment Weekly. Lui insieme a star come Stephen Moyer, Dominic Wong e Jay Hernandez hanno intrattenuto il pubblico della Ballroom 20 rispondendo a una serie di divertenti domande sulla loro vita e carriera. Un panel esilarante in cui gli attori hanno intrattenuto condividendo chicche e curiosità. Il panel è stato introdotto con un ringraziamento ai fan di ...

Van Helsing 3 : il promo della terza stagione al Comic Con 2018 (VIDEO) : Van Helsing 3 si prepara al debutto della sua terza stagione: tornerà prossimamente su Netflix per rivelarci che cosa è accaduto in seguito al cliffhanger precedente. Il Comic Con 2018 di San Diego è stata un’ottima occasione per i fan di tutto il mondo di conoscere alcune anticipazioni sui nuovi episodi, grazie alla presenza di tutto il cast principale e del direttivo. Van Helsing 3 sforna il suo promo e ritorna a parlare di vampiri, in ...

Il trailer di The Walking Dead 9 e la data della première al Comic-Con 2018 : l’addio di Andrew Lincoln e i Sussurratori : Occhi puntati al Comic-Con 2018 dove proprio in questo momento si sta tenendo uno dei panel più attesi: il trailer di The Walking Dead 9 apre l'incontro tra i fan presenti in sala, prodduttori, il creatore Robert Kirkman e la nuova showrunner della serie, Angela Kang. Sul palco c'è anche lui, il leader, il solo che abbiamo conosciuto in questo nove anni e che ha avuto il merito narrativo di portare il pubblico alla scoperta di questo nuovo ...

The Walking Dead 9 promo : il Comic Con 2018 svela i primi indizi (VIDEO) : The Walking Dead 9 promo – Il Comic Con 2018 non ha nulla da invidiare alle kermesse precedenti. Come ogni anno, i panel sulle serie Tv presenti a San Diego ci svelano succulenti indizi su quello che succedere nelle molteplici trame. The Walking Dead 9 non è da meno e grazie ad un trailer da brivido, ci mostra che cosa succederà nella nona stagione. Da Rick al figlio di Maggie fino al possibile complotto alle spalle dello Sceriffo: gli ...

Confermato lo speciale natalizio di Doctor Who 11 - l’annuncio di Chris Chibnall al Comic-Con 2018 : Nel corso del panel al San Diego Comic-Con 2018, Chris Chibnall e il produttore esecutivo Matt Strevens hanno Confermato lo speciale natalizio di Doctor Who 11. La longeva serie fantascientifica rispetterà quindi la sua tradizione, e il 25 dicembre, i fan potranno guardare il classico episodio festivo. Lo speciale dovrebbe andare in onda al termine dell'undicesima stagione, chiudendo in bellezza la nuova era del Dottore di Jodie Whittaker. In ...

Comic-Con 2018 : il film sul giovane Nathan Drake di Uncharted sarà interpretato da Tom Holland : In occasione del Comic Con di San Diego i due registi Nathan Fillion e Allan Ungar conosciuti per il loro fan film ispirato a Naughty Dog Uncharted si sono dichiarati molto fiduciosi sulla realizzazione del film sulla saga Uncharted con protagonista Tom Holland Inoltre Holland ha dichiarato: “Come tutti i fan vogliamo vedere qualcosa e nutriamo davvero grandi speranze a riguardo”. Tra le varie voci che si rincorrevano la più attendibile ...

Iron Fist 2 : promo e news sul cast dal Comic Con 2018 (VIDEO) : Iron Fist 2 ritorna ufficialmente il 7 settembre 2018 su Netflix, con la sua seconda stagione. Il Comic Con 2018 ha permesso a tutti i fan della serie Tv Marvel di conoscere i diversi dettagli dei nuovi episodi, a partire dal promo. Diverse le conferme anche per il cast che vedremo in Iron Fist 2, con ritorni che interesseranno di sicuro gli ammiratori dello show. Iron Fist 2: cast e news Ritroveremo ovviamente il protagonista e non solo. Alice ...

Via al Comic-Con 2018 : San Diego invasa dai cosplayer : Apre i battenti il Comic-Con 2018. Ha avuto inizio a San Diego, California (Stati Uniti), la fiera più grande al mondo dedicata al ai fumetti, ma non solo, in generale a...

Comic-con 2018 : e Aaron Paul trasforma la figlia in «Breaking Bad» : Continuano le celebrazioni per Breaking Bad. A dieci anni dal debutto della serie cult di AMC, il cast formato da Bryan Cranston, Aaron Paul, Anna Gunn, Dean Norrisi si è prima ritrovato insieme con Entertainment Weekly, che li ha (ri)uniti in cover a fine giugno. Poi, solo Cranston e Paul, hanno dato vita a un esilarante sketch divenuto virale, che li ha visti ritornare sul set a quattro ruote per beneficenza (guardate qui). LEGGI ...

Doctor Who - Jodie Whittaker presenta la nuova stagione al San Diego Comic-Con (video) : Il Doctor Who torna al San Diego Comic-Con e lo fa per presentare la sua nuova stagione completamente rinnovata rispetto al passato con l'arrivo del primo dottore donna nella storia della serie, interpretata da Jodie Whittaker.Undicesima stagione e tredicesimo dottore per la storica serie tv di BBC (in Italia su Rai 4), in partenza il prossimo ottobre con alla guida Chris Chibnall (Brodchurch) al posto di Steven Moffat. Il lavoro perfetto ...

Da The Walking Dead a Iron Fist - i primi trailer del San Diego Comic-Con 2018 : È appena iniziato il San Diego Comic-Con 2018, la manifestazione americana che ogni anno attira il meglio della produzione riguardante fumetti, videogiochi, serie tv di genere e nerd culture. E come di consueto i quattro giorni di questo evento diventano fitti di panel, incontri, interviste e soprattutto annunci esclusivi: non mancano mai infatti i trailer delle nuove serie fantasy, fantascientifiche o d’azione più attese. Già nella prima ...

Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018 - niente Dalek e vecchi personaggi? Esclusiva OM (foto) : Materiale inedito e un Nuovo promo di Doctor Who 11 al San Diego Comic-Con 2018. Il cast dell'undicesima stagione, con Jodie Whittaker nei panni del Tredicesimo Signore del Tempo, accompagnata dallo showrunner Chris Chiball e lo sceneggiatore Matt Stevensen, hanno incontrato il pubblico nell'affollatissima Hall H. Grande assente, Bradley Walsh, uno dei nuovi companion, Graham. Come consolazione, l'attore inglese ha inviato un video in cui, ...