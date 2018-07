COME STA SERGIO MARCHIONNE? Operato alla spalla | ma i cda gettano ombra sul suo stato di

SOFIA ZAGO - LA BAMBINA MORTA DI MALARIA/ Dopo un anno - i genitori : "è stato COME vivere un film dell'orrore" : Entrata in ospedale per un principio di diabete, SOFIA ZAGO è MORTA per la MALARIA contratta in ospedale e i genitori rilanciano le accuse: "uccisa da chi doveva curarla"(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:20:00 GMT)

La sfogo di Franco Grillini : "Ho un tumore e con il taglio ai vitalizi mi restano 2.500 per curarmi. COME faccio" : "Benvenuto nel mondo reale!", si legge in un tweet. Grillini: chiuderò la mia vita con dignità "Mi chiedo se una persona ce la fa con '1500 perché il signor Grillini non ce la fa con 2000 e passa ...

Ecco COME eliminare le conversazioni registrate da Google Assistant : Dispositivi come Google Home e Amazon Alex sono molto di moda negli ultimi tempi e il numero degli utenti è in continuo aumento. Una delle principali caratteristiche […] L'articolo Ecco come eliminare le conversazioni registrate da Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Bot Telegram : cosa sono - COME installarli e dove trovare i migliori : Telegram è una delle app di messaggistica istantanea disponibile gratuitamente per Android e per iOS e utilizzabile anche su computer tramite client dedicato. Nel corso del tempo, ha introdotto funzionalità innovative, mantenendo sempre un elevato livello di sicurezza e affidabilità. E’ possibile seguire gruppi dedicati ad argomenti o interessi specifici, effettuare chiamate vocali criptate, scambiarsi […] Bot Telegram: cosa sono, ...

COME eravamo : le star da piccole. Le riconosci? : Tutti i grandi sono stati bambini almeno una volta nella vita. E le star non fanno eccezione. Leonardo DiCaprio era, per sua stessa ammissione, «un bambino fastidioso e molto ambizioso», cresciuto nelle periferie di Los Angeles. Hugh Jackman amava giocare sulla sabbia di Bondi Beach, in Australia. Michelle Hunziker detta «Lole» correva, invece, sui prati della Svizzera. «Ho avuto la fortuna di crescere vicino ai boschi, alle montagne, ai ...

Italia-Portogallo - semifinale Europei hockey pista 2018 : orario d’inizio e COME vederla in tv. Il programma completo : L’Italia ha staccato il pass per i prossimi Mondiali: questo il premio per aver superato Andorra nei quarti di finale degli Europei di hockey su pista. Gli azzurri domani se la vedranno con il Portogallo alle ore 22.00, mentre Spagna e Francia si sfideranno nell’altra semifinale alle ore 20.00. Le sfide verranno trasmesse in diretta streaming da Rink hockey TV, mentre OA Sport vi offrirà la diretta live testuale della sfida ...

Clima shock - la Scandinavia COME il Mediterraneo : 33 gradi al Polo e Svezia devastata dagli incendi : Luglio estremo in tutto il mondo, con un caldo record che sta investendo le regioni Settentrionali del nostro globo. Norvegia, Svezia, Finlandia e persino Scandinavia, dove il termometro ha raggiunto i 30 °C. Temperature altissime in molte città: a Oslo sono stati registrati 28,1°C, a Helsinki 31,2°C e a Stoccolma sono stati raggiunti addirittura i 33,5°C. Si tratta di un caldo senza precedenti. Il centro di Helsinki, in Finlandia, ha superato ...

Tennis - Atp Bastad 2018 : semifinale Fognini-Verdasco. Orario d’inizio e COME vederla in tv : Fabio Fognini ha raggiunto la semifinale del torneo ATP 250 di Bastad: sulla terra battuta svedese il ligure ha superato oggi con un perentorio 6-4 6-3 l’argentino Federico Delbonis e domani affronterà nel penultimo atto lo spagnolo Fernando Verdasco. Va ricordato che l’azzurro è il numero tre del seeding, mentre l’iberico è il numero 5. La sfida tra i due è in programma domani alle ore 13.00 e verrà trasmessa in diretta su ...

Luna - in arrivo l'eclissi più lunga del secolo : ecco COME vederla insieme a 4 pianeti e alla stazione spaziale : Sarà una settimana da sogno perchè in cielo saranno visibili ben cinque pianeti, l'eclissi di Luna e, se non bastasse, anche due luminosissimi passaggi della stazione spaziale internazionale. Ma la ...

Pallino Verde Instagram : COME Sapere Se Un Utente E’ Online Su Instagram : Come vedere chi è Online su Instagram. Novità per Instagram: da oggi puoi Sapere quando un contatto o una persona è Online su Instagram grazie al Pallino Verde. Instagram ti informa quando gli amici sono Online con un Pallino Verde Nuovo giorno, nuova guida dedicata al social network fotografico Instagram. Oggi voglio prima di tutto segnalarti che da ora […]

Nanette e altri stand up COMEdy da vedere in streaming : Lo stand up comedy è particolare tipo di spettacolo comico, in cui l’attore si esibisce da solo di fronte a un pubblico servendogli le sue battute una dietro l’altra in un monologo che spesso prevede semplicemente un microfono e uno sgabello. Senza orpelli e dritto al punto, questo genere è da decenni molto popolare negli Stati Uniti mentre qui dà entra pian piano nei gusti del pubblico soprattutto grazie a piattaforme di streaming ...

Atac - con i parCOMEtri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della sosta e le multe : I parcometri Pay&Go si arricchiscono di due nuove funzionalità. Si è concluso infatti l’upgrade grazie al quale adesso è possibile pagare anche con carte di credito e debito gli abbonamenti mensili della sosta e le multe prese su bus e metro. Due facilitazioni in più per gli utenti che rendono ancora più pratico l’utilizzo dei […] L'articolo Atac, con i parcometri Pay&Go paghi con carta anche gli abbonamenti mensili della ...

