Com’è nata la teoria del Complotto del falso allunaggio? : L’allunaggio trasmesso dalla CBS Foto: CBS Photo Archive. Il 20 luglio 1969 l’Eagle, modulo lunare dell’Apollo 11, toccava la superficie lunare. Il giorno dopo l’allunaggio, Neil Armstrong metteva piede sulla Luna, seguito poco dopo da Buzz Aldrin. Dopo aver piantanto la bandiera americana, raccolto campioni di rocce, disposto gli strumenti scientifici e reso omaggio ad astronauti e cosmonauti protagonisti della corsa ...

Confermato lo speciale natalizio di Doctor Who 11 - l’annuncio di Chris Chibnall al Comic-Con 2018 : Nel corso del panel al San Diego Comic-Con 2018, Chris Chibnall e il produttore esecutivo Matt Strevens hanno Confermato lo speciale natalizio di Doctor Who 11. La longeva serie fantascientifica rispetterà quindi la sua tradizione, e il 25 dicembre, i fan potranno guardare il classico episodio festivo. Lo speciale dovrebbe andare in onda al termine dell'undicesima stagione, chiudendo in bellezza la nuova era del Dottore di Jodie Whittaker. In ...

Sotto la parità il Comparto bancario a Piazza Affari - -0 - 43% - - giornata in discesa per doBank : Teleborsa, - Registra una modesta discesa il settore bancario italiano, mentre l'EURO STOXX Banks consolida i prezzi della vigilia. Il FTSE Italia Banks ha chiuso a quota 9.884,25, in calo dello 0,43% ...

Sotto la parità il Comparto Finanziario in Italia - -0 - 61% - - giornata in discesa per Banca Ifis : Leggermente negativo il settore Finanziario Italiano , mostrando un andamento simile all' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Financials ha terminato la seduta a quota 12.410,35, con un decremento ...

Combinata nordica - gli azzurri di Combinata nordica al lavoro a Predazzo : Pittin e gli altri azzurri di combinata nordica in viaggio verso Predazzo per una settimana di lavoro estivo Sarà una settimana di lavoro intenso per le nazionali di combinata nordica del gruppo A e del gruppo B, chiamati a raduno a Predazzo a partire dal prossimo lunedì e fino al 27 luglio prossimo. Saranno impegnati: Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Aaron kostner, Luca Gianmoena, Denis Parolari, Mirco Sieff, Veronica Gianmoena, Lukas ...

Ex spia russa avvelenata : cos'è il Novichok e Come funziona - : Fa parte del gruppo di agenti nervini avanzati sviluppati dall'Unione Sovietica negli anni Settanta e Ottanta e può agire in tempi rapidi bloccando la sinapsi e causando il collasso di molte funzioni ...

Segno meno per il Comparto immobiliare italiano - -0 - 81% - - giornata in discesa per PLC : Seduta in ribasso per l' indice delle società immobiliari in Italia , preannunciato dall'andamento debole dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Real Estate REITs ha avviato la giornata a quota 12.

“È morto!”. La giornata di mare è Cominciata con una tragedia e lo choc dei bagnanti : Periodo nero a Bagnoli per due tragedie avvenute in spiaggia, una vicinissima dall’altra. A Coroglio un 81enne è stato trovato senza vita poco prima delle 8.00 del mattino da alcuni passanti. A nulla sono valsi i soccorsi per l’anziano, colpito probabilmente da infarto, non c’è stato nulla da fare. Intorno alle 13.30 il secondo avvenimento tragico della giornata. Un 15enne si è ferito gravemente dopo un tuffo dalla scogliera ...

Weinstein contro Asia Argento/ "L'attrice dipinta Come un'ambigua traditrice" : conversazione eliminata : Weinstein contro Asia Argento: il famoso produttore, accusato di abusi sessuali e stupro, attaccaAsia Argento per il suicidio di Bourdain definendola "un'ambigua traditrice".(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 08:15:00 GMT)

[[L'inchiesta] Altro che Messina Denaro - al Comando di Cosa Nostra è tornata la Cupola. Ecco il documento che svela chi Comanda : A Palermo, qualche giorno fa l'arresto di Giuseppe Corona,finito in carcere per riciclaggio per le indagini del nucleo speciale di polizia valutaria, coordinate dalla procura, e che hanno fotografato ...

Farmoplant : Come il Tg1 di 30 anni fa raccontò quella triste giornata - Video : Massa - «Questa mattina la gente è fuggita in massa, tanto che ci sono stati ingorghi nelle strade e ai caselli dell'autostrada. Circa 150 persone si sono presentate al pronto soccorso con vari ...

Paratici su Ronaldo alla Juventus / Ultime notizie - "Ecco Come è nata l'idea del colpo" : Paratici su Ronaldo alla Juventus, Ultime notizie: il direttore sportivo dei bianconeri racconta come è nata la trattativa del secolo che ha portato il portoghese in bianconero.(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 23:16:00 GMT)

Seduta tonica per il Comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Andamento rialzista per l' indice del settore alimentare italiano , nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall' EURO STOXX Food & Beverage . Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a 84.432,...

Seduta tonica per il Comparto alimentare a Piazza Affari - +1 - 13% - - positiva la giornata per Campari : Teleborsa, - Andamento rialzista per l'indice del settore alimentare italiano, nonostante l'andamento poco mosso evidenziato dall'EURO STOXX Food & Beverage. Il FTSE Italia Food & Beverage ha aperto a ...