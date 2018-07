: Colombia,inaugurato parlamento con Farc - TelevideoRai101 : Colombia,inaugurato parlamento con Farc -

Il presidenteno Santos haa Bogotà i lavori del nuovo,frutto delle recenti elezioni,che comporta la novità della presenza di parlamentari appartenenti alla ex guerriglia delle forze armate rivoluzionarie (),trasformatasi ora con la stessa sigla in un partito politico. Nell'ultimo discorso prima del termine del suo mandato il 7 agosto, Santos ha esortato i parlamentari a difendere la pace che si sta consolidando:"E'il bene più prezioso,e la"merita di vivere in pace".(Di sabato 21 luglio 2018)