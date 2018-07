Coldiretti : Gelmini - Prandini persona di valore in ruolo cruciale : Milano, 21 lug. (AdnKronos) - "Congratulazioni ad Ettore Prandini, confermato presidente di Coldiretti Lombardia, la principale associazione di rappresentanza agricola a livello regionale. Una persona di valore ancora in un ruolo cruciale per la nostra economia. Auguri e buon lavoro". Lo scrive su T