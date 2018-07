Chi è stato il padre del capitalismo?

COME STA SERGIO MARChiONNE?/ Operato alla spalla - ma i cda gettano ombra sul suo stato di salute : Le condizioni di salute di SERGIO Marchionne sono avvolte nel mistero. COME sta realmente? La versione di un'operazione alla spalla sembra non reggere(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 16:19:00 GMT)

Roma : picChia papà di un coetaneo - arrestato 17enne del clan Casamonica : Ha prima bullizzato un ragazzino e poi ha pestato il padre intervenuto per difenderlo. È l'accusa scattata nei confronti di un 17enne della famiglia dei Casamonica che è stato arrestato questa mattina ...

Incendi - bruciò 550 ettari di bosChi nel messinese : arrestato : Incendio boschivo doloso aggravato e disastro ambientale aggravato sono i reati contestate a un uomo arrestato dai carabinieri del Comando di provinciale di Messina con l’accusa di aver appiccato un Incendio che ha distrutto 550 ettari di boschi. Il rogo risale al 9 luglio dell’anno scorso: sviluppatosi nella zona compresa tra i torrenti San Michele e Annunziata di Messina, a causa del forte vento e dalle alte temperature si era ...

Terrorismo - belga-marocChino arrestato nel Bergamasco : Terrorismo, belga-marocchino arrestato nel Bergamasco

Lo scontro tra Mentana e il cronista di Dire c'è stato. Ma poi si sono Chiariti : L'intervento di Enrico Mentana al Campus Party di Rho, dove ha illustrato ancora il suo progetto editoriale di una testata scritta da giovani per i giovani, ha fatto notizia soprattutto per l'alterco con un cronista di Dire, Nicola Mente, che si è visto dare del "coglione" dopo quella che appariva come una domanda insistente su un'eventuale ruolo del proprietario di La7, Urbano Cairo, nell'iniziativa. A ...

Lo stato d'emergenza in TurChia è finito - ma poco o nulla cambia : "Essere condannata non significa che uno debba disperarsi o starsene da parte. Al contrario, è allora che fare giornalismo libero è ancora più importante. Ed è quello che farò io".Con queste parole Canan Coskun, redattrice del quotidiano di opposizione Cumhuriyet, ha accolto il verdetto emesso ieri da un tribunale di Istanbul. La Corte ha condannato la cronista di giudiziaria dello storico giornale turco a due ...

Maltempo Veneto : “Già diChiarato lo stato di crisi” : Il Presidente della Regione Luca Zaia ha già firmato i decreti con i quali viene dichiarato lo stato di Crisi per una serie di eccezionali avversità atmosferiche, tra cui anche quelle che hanno colpito tra il 16 e il 17 luglio il comune di Cornuda e i territori di altri comuni del trevigiano. Lo ha confermato l’assessore regionale alla protezione civile Gianpaolo Bottacin vedendosi oggi a Cornuda con il sindaco Claudio Sartor, che ha ...

Brasile - arrestato il Chirurgo estetico dei vip : era in fuga dopo la morte di una paziente : Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte di una paziente Il chirurgo estetico brasiliano Denis Furtado, meglio noto come dottor Bumbum, è stato arrestato dopo quattro giorni di fuga in seguito alla morte di una paziente che si era appena sottoposta a un’operazione nel suo appartamento. Furtado, specializzato per […] L'articolo Brasile, arrestato il chirurgo estetico dei vip: era in fuga dopo la morte ...

"Europa non Chiudere gli ocChi : Israele - per legge - è diventato lo Stato dell'apartheid" : "Ora il regime di apartheid è diventato de jure. Con una legge approvata a maggioranza, i governanti israeliani hanno inferto un colpo mortale a un accordo di pace fondato sul principio 'due popoli, due Stati e, al tempo stesso, hanno risposto a quanti, in Israele, evocavano l'idea di uno Stato binazionale. Ma se tutto questo è potuto accadere è anche per responsabilità della comunità internazionale che ha ...

Torino - arrestato il rapinatore del supermercato. Era stato bloccato da riChiedente asilo : I carabinieri di Torino hanno fermato l’uomo che il 30 giugno tentò una rapina nel supermercato Presto Fresco in via Mercadante, sventata da Ewansiha Osahon,un 27enne nigeriano richiedente asilo. Le telecamere hanno filmato la scena della rapina in cui si vede il migrante trattenere il rapinatore, Ermes Simone Marinelli, un torinese di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine. Il migrante mentre tratteneva il ladro gli aveva scostato ...