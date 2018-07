Chi è Paolo Scaroni | il nuovo presidente del Milan

Milan - ecco Chi è Paolo Scaroni : il nuovo presidente rossonero : Al via la rivoluzione in casa Milan, Paolo Scaroni eletto nuovo presidente rossonero. Paolo Scaroni, uomo di riferimento del fondo americano pure durante la precedente gestione, faceva già parte del Cda rossonero. Scaroni è stato amministratore delegato di Enel ed Eni tra il 2002 e il 2014 (nominato dal governo Berlusconi). Laureato in Bocconi, master alla Columbia University di New York, il manager è già stato presidente di una squadra di ...

Paolo Savona indagato - Di Maio : “Deve dimettersi? È un’inChiesta che conoscevamo già” : “Savona deve dimettersi? È un’indagine che già conoscevamo“. Così il vicepremier Luigi Di Maio, dopo l’inchiesta che ha coinvolto il ministro degli Affari Europei Paolo Savona, indagato a Campobasso per usura bancaria. Poche parole da parte di Di Maio, che ha lasciato Palazzo Chigi per pranzare dopo il vertice sulle nomine: “Un’ottima notizia”, ha poi rivendicato, in merito all’intesa raggiunta sul ...

Paolo BecChi e gli attacChi di Open Arms e Saviano contro Matteo Salvini : 'Aumentano la tensione sociale' : 'Sono sotto attacco, così si rischia la tensione sociale'. Paolo Becchi è allarmato per il doppio fronte a cui sono sottoposti i due leader del governo: le nomine per Luigi Di Maio e i morti in mare ...

PAOLO FOX OROSCOPO/ Oggi 20 luglio 2018 : Toro ocChio alla stanchezza e via ai sentimenti : PAOLO Fox, OROSCOPO Oggi 20 luglio 2018. Previsioni segno per segno: Sagittario, fine settimana in crescendo. Campanello d'allarme stanchezza per il Toro(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 09:38:00 GMT)

Via D'Amelio 26 anni dopo : il ricordo di Paolo Borsellino e la riChiesta della verità : 26 anni fa ci lasciava, per colpa di un vile atto mafioso, il giudice Paolo Borsellino e gli angeli della sua scorta. Il 19 luglio, da quel terribile 1992, non è più stato una semplice data sul calendario, è diventato molto di più. È divenuto la data simbolo insieme al 23 maggio, giorno della strage di Capaci della lotta contro la Mafia, contro l'ingiustizia, del ricordo di un uomo che, insieme a Giovanni Falcone [VIDEO], ha dato la sua vita per ...

Paolo Tiramani Chiamato a vigilare sui conti Rai : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Politica > Paolo Tiramani chiamato a ...

Paolo Borsellino - Chi era il magistrato ucciso dalla mafia - : Il giudice siciliano, componente del pool antimafia, venne assassinato in via D'Amelio a Palermo il 19 luglio 1992, insieme a 5 agenti della scorta. A distanza di anni, la sua morte è ancora avvolta ...

Paolo Borsellino - la figlia Fiammetta : "Voglio capire Chi c'è dietro"/ Strage via D'Amelio "Troppi depistaggi" : Paolo Borsellino, la figlia Fiammetta: "Voglio capire chi c'è dietro". Domani saranno 26 anni dalla Strage di via D'Amelio a Palermo, "troppi depistaggi"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:31:00 GMT)

Napoli - polemica sul San Paolo : 'RisChio indagine Corte dei Conti' : Lei è presidente della commissione sport, dovrebbe avere voce in capitolo in questa vicenda. 'Ho convocato il Calcio Napoli in commissione per quattro volte. Non s'è mai presentato nessuno. Io mi ...

Scherma - Mondiali 2018 : i favoriti nella spada masChile. Paolo Pizzo prova a difendere il suo titolo : Manca ormai pochissimo all’inizio dei Mondiali di Scherma in programma in Cina a Wuxi. Tra le gare più incerte della rassegna iridata c’è sicuramente quella individuale della spada maschile. Sono davvero tanti i protagonisti che ambiscono a salire sul gradino più alto del podio, come fece lo scorso anno Paolo Pizzo. Il siciliano è tornato in pedana ai Giochi del Mediterraneo dopo un lungo infortunio e proverà a difendere il titolo ...

ROBA DA RICChi - IRIS/ Info streaming del film con Lino Banfi e Paolo Villaggio (oggi - 14 luglio 2018) : ROBA da RICCHI va in onda su IRIS ogg in prima serata alle 21.00. Nel cast: Lino Banfi, Paolo Villaggio, Renato Pozzetto e Francesca Dellera, alla regia Sergio Corbucci. Il dettaglio.(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:29:00 GMT)

