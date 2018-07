Chi è il padre di mio figlio?

Se tuo padre non è tuo padre - Chi ha paura del test del Dna? : «We’re not a dirty little secret». «Non siamo un piccolo sporco segreto». È il mantra di chi entra in un gruppo Facebook che si chiara DNA – NPE. Se Dna è sigla nota ai più, Npe va spiegata. È un termine tecnico della genetica che significa Non Paternity Event, mancata paternità, ma che nella sigla del gruppo Facebook è stata tradotta con Not Parent Expected, genitore inaspettato. Un genitore inaspettato è quello che si sono trovate davanti ...

Rita dalla Chiesa : “Indagate sull'omicidio di mio padre”/ “Non fu ucciso solo dalla mafia - dietro c'è di più” : Rita dalla Chiesa: “Indagate sull'omicidio di mio padre. Non fu ucciso solo dalla mafia, dietro c'è di più”. L'appello della nota conduttrice durante la puntata di oggi de La Vita in Diretta(Pubblicato il Thu, 19 Jul 2018 17:54:00 GMT)

Valentina ScarnecChia racconta il rapporto con suo padre - Beppe Grillo - e di come ha condizionato il suo lavoro in tv : E uno, soprattutto, che può contare sempre sul totale appoggio della famiglia, felice di vederlo fare il grande passo, dalla tv alla politica, e orgogliosa di come abbia condotto la sua carriera ...

Borgonzoni risponde al padre : "Perché non mi Chiami?" : 'Non sono in polemica con il vescovo di Bologna. Sono dovuta andar via dall'incontro a Bologna semplicemente perché avevo già un altro impegno non rinviabile. Tutti sono stati avvisati in anticipo di ...

Valentina ScarnecChia racconta Beppe Grillo : "Padre al 200 per cento. In privato è come in pubblico" : “Permissivo”. Così Valentina Scarnecchia definisce il “patrigno” Beppe Grillo sulle pagine di Vanity Fair. Food blogger e volto televisivo di Alice, con un passato da giudice a Cuochi e fiamme, la 37enne racconta il lato privato del fondatore dei Cinque Stelle, considerato “un padre al 200 per cento”.Figlia di Roberto Scarnecchia, ex calciatore della Roma e del Napoli, e di Parvin Tadjk, che in seconde nozze ha sposato il comico genovese, ...

"La verità - vi prego - su Chi ha ucciso mio padre". Le 13 domande di Fiammetta Borsellino : Tredici domande, un dito puntato tredici volte per chiedere, oggi come allora, la verità su uno dei delitti di mafia più ricordati. Ricordata, la strage di via D’Amelio del luglio di 26 anni fa, ma non conosciuta, perché sconosciute restano ancora troppe cose, e Fiammetta Borsellino, figlia di Paolo, l’uomo che fece tremare la mafia, torna a chiedere dalle colonne de La Repubblica che si diano delle risposte ...

Cent’anni di Mandela : Chi era Madiba - il padre del Sudafrica : «Il coraggio non è la mancanza di paura, ma la capacità di vincerla». «Non c’è nessuna strada facile per la libertà!». «Io odio il razzismo, che venga da un uomo bianco o da un nero».-- Se ne potrebbero citare decine, di frasi di Nelson Mandela. Tutte ugualmente potenti ed emozionanti. Tutte che prendono corpo e forma nella figura del leader della lotta all’Apartheid nato esattamente 100 anni fa, il 18 luglio del 1918, e morto il 5 dicembre ...

Mafia - i boss Galatolo e Madonia condannati per l’omicidio di Lia Pipitone : “Fu uccisa su riChiesta di suo padre” : L’ordine lo diede suo padre ma ad ammazzarla furono altri due boss: Vincenzo Galatolo e Antonio Madonia. Furono loro ad ammazzare Lia Pipitone: per questo motivo i due padrini sono stati condannati a trent’anni di carcere, all’interdizione perpetua dai pubblici uffici e all’interdizione legale. Ai due mafiosi è stata imposta la libertà vigilata per 3 anni a pena espiata. Alle parti civili, marito e due figli della vittima assistiti ...

Processo CucChi – madre - sorella e padre testimoni : “Sembrava un marine morto in Vietnam con il napalm” : “Come è possibile che un ragazzo muoia in quel modo nell’ambito dello Stato? Quando l’ho visto, all’obitorio, non sembrava Stefano … ma un marine morto in Vietnam con il napalm“. Sono le parole di Giovanni Cucchi, padre di Stefano, testimone in aula nel Processo che vede imputati cinque carabinieri: tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale. Il 31enne romano venne arrestato il 15 ottobre del 2009 in via Lemonia, a ...

Meghan Markle - il padre Thomas torna a parlare : “Vedo terrore nei suoi ocChi e nel suo sorriso” : Bella di papà, ti vedo un po’ sciupatina. A due mesi dal matrimonio reale, e a un mese della clamorosa confessione in cui ha raccontato di aver parlato al telefono con il genero, principe Harry, lamentandosi pure di Trump, rientra in scena Thomas Markle. Il padre delle sposa oggi duchessa del Sussex, Meghan, lo fa con una lunga intervista al The Sun dove confessa che dopo l’attacco di cuore che l’ha colto prima delle nozze, a cui suo malgrado ...

VISITABILE FINO AL 31 LUGLIO LA MOSTRA "LA GRANDE LUCE PADRE PIO TRA SCIENZA E FEDE" - ORGANIZZAZIONE COSTRETTA AD ANTICIPARE LA ChiUSURA : ... la produzione ha deciso autonomamente di ANTICIPARE al prossimo 31 LUGLIO la CHIUSURA della MOSTRA 'La GRANDE LUCE PADRE Pio tra SCIENZA e Fede', fissata come annunciato in precedenza il 31 dicembre ...

L'appello del padre di Meghan : "Figlia mia - potrei morire presto. Chiamami prima che sia troppo tardi" : Dopo lo scandalo delle foto vendute ai paparazzi prima del matrimoio della figlia, il padre di Meghan Markle torna a farsi sentire. In una lunga intervista a The Sun on Sunday , Thomas Markle ha ...