Chester Bennington | un uomo in lotta contro i suoi demoni

La lettera dei Linkin Park in ricordo di Chester Bennington : Talinda e la famiglia apprezzano e voglio che il mondo sappia che tu sei stato il miglior marito, figlio, e padre. La famiglia non sarà mai completa senza di te. Il tuo entusiasmo era contagioso ...

Chester Bennington - un anno fa la morte/ I Linkin Park : “Ci manchi più di quanto le parole possano esprimerlo" : Chester Bennington, un anno fa la morte. I Linkin Park lo ricordano attraverso la propria pagina Instagram: “Ci manchi più di quanto le parole possano esprimerlo"(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Un anno dalla morte di Chester Bennington : biglietti in prevendita per il One More Light Memorial : La morte di Chester Bennington dei Linkin Park ha sconvolto il mondo della musica. Il cantante e musicista di uno dei gruppi più seguiti e amati del mondo ha lasciato questa vita lo scorso 20 luglio 2017 e oggi, 20 luglio 2018, sono trascorsi esattamente 12 mesi. 12 mesi di domande e di interrogativi ma soprattutto di dolore, di lacrime, versate dai milioni di fan di tutto il mondo che hanno ricordato Chester Bennington attraverso numerose ...

Chester Bennington - parla la moglie Talinda a un anno dal suicidio : “Certi segnali ora saprei individuarli” : Chester Bennington, frontman dei Linkin Park, è stato trovato morto il 20 luglio 2017. Quasi un anno fa. E oggi la vedova Talinda ha deciso di parlare alla Cnn per raccontare qualcosa che può essere di aiuto a chi affronta situazioni simili: “Ora sono più istruita a individuare segni come lo sconforto, il cambiamento, l’isolamento”. Comportamenti che, come racconta Talida, “facevano parte della nostra vita quotidiana. A ...

La moglie di Chester Bennington : "Questi segni avrebbero dovuto allarmarmi" : Era il 20 luglio 2017 quando Chester Bennington è stato trovato morto nella sua casa di Palos Verdes Estates a Los Angeles. A quasi un anno di distanza dal suo suicidio, la vedova Talinda ha parlato ai microfoni della Cnn, dei giorni che hanno preceduto il gesto, di quei segnali che avrebbero dovuto allarmarla, ma che all'epoca non è stata in grado di cogliere. "Ora sono più istruita a individuare quei segni: lo sconforto, ...

Il tributo a Chester Bennington a Milano - in arrivo la seconda edizione di One More Light Memorial : info e biglietti : Dopo il successo dello scorso anno, torna per una seconda edizione il concerto tributo a Chester Bennington a Milano, One More Light Memorial. L'evento sarà dedicato al cantante frontman dei Linkin Park, scomparso il 20 luglio 2017 a soli 41 anni. Il concerto tributo a Chester Bennington a Milano si terrà all'Alcatraz il prossimo 22 settembre, in una giornata dedicata alla musica dei Linkin Park, grazie alla presenza di numerose tribute band ...

