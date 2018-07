Che differenza c’è fra marmellata e confettura?

La vera invasione Che temo è quella dell’indifferenza : La battaglia di Solferino non è stata certo una finale dei mondiali o un vertice europeo... ma è stato certamente uno dei momenti più importanti e drammatici nella formazione della nostra coscienza nazionale. Venne combattuta il 24 giugno 1859 nel contesto della seconda guerra d'indipendenza italiana dall'esercito austriaco da un lato e da quello francese e piemontese dall'altro. Viene ricordata in Italia per essere il primo ...

Papa : "No all'indifferenza Che uccide" : 9.59 Papa Francesco è a Bari per una preghiera con tutti i patriarchi delle chiese orientali per il Medio Oriente. "Il Medio Oriente è diventato la terra di gente che lascia la propria terra.Il M.O. senza cristiani non sarebbe lo stesso",così il Papa nel discorso di benvenuto."Preghiamo" per la pace che i "potenti in terra non sono ancora riusciti a trovare".Su questa "splendida regione",negli ultimi anni,guerra, violenza,distruzione."No a ...

Il Papa a Bari denuncia “l’indifferenza Che uccide” il Medio Oriente : «Il Medio Oriente è divenuto terra di gente che lascia la propria terra. E c’è il rischio che la presenza di nostri fratelli e sorelle nella fede sia cancellata, deturpando il volto stesso della regione, perché un Medio Oriente senza cristiani non sarebbe Medio Oriente». Sono un grido levato al cielo le parole con cui Papa Francesco, che denuncia «...

Una #magliettarossa per #fermarelemorragia di umanità. AnChe la Sicilia si mobilita per dire no all'indifferenza. Si parte da Palermo ... : Perché mettersi nei panni degli altri " cominciando da quelli dei bambini, che sono patrimonio dell'umanità " è il primo passo per costruire un mondo più giusto, dove riconoscersi diversi come ...

Manolas : 'Io - la Roma e quel calcio in cu.. di Totti. Farei la differenza anChe al Barcellona' : Vieni a Roma quando sono fuori e capirai l'amore e il rispetto del mondo. Ti alleni l'estate? Ogni giorno, la squadra ci dà il programma. Non voglio fare di testa mia. Avevo un allenatore. Ora sto ...

“Ah - è lei?”. Ecco chi è la sorella di Matteo Salvini. Mai vista? Che differenza… : Su Matteo Salvini sappiamo praticamente tutto, o almeno ci sembra. Il primo matrimonio nel 2003 con Fabrizia Ieluzzi, giornalista presso una radio privata, di origini pugliesi: da lei ha un figlio, Federico, nel 2003. Dopo aver divorziato da Fabrizia, Matteo inizia a convivere con Giulia Martinelli, dalla quale ha, nel dicembre 2012, una figlia: Mirta. Poi, all’inizio del 2015 la rivista Novella 2000 svela la storia tra Salvini e la ...

Istat - i laureati spendono di più : “È la conferma Che l’istruzione fa la differenza” : Secondo l'Istat le famiglie con capo-famiglia laureato (o laureata) spende in media il 30% in più di quelle con persona di riferimento diplomata e oltre il doppio di quelle la cui persona di riferimento ha al massimo la licenza elementare. E il trend è in crescita anno dopo anno, a testimonianza del fatto che l'istruzione è ancora l'unica arma a disposizione per un giovane oggi.Continua a leggere

Pagelle Russia-Arabia Saudita 5-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...

Pagelle Russia-Arabia Saudita 4-0 - Mondiali 2018 : Golovin devastante - Cheryshev entra e fa la differenza : La Russia parte col piede giusto e all’esordio conquista una bella vittoria per 3-0 contro l’Arabia Saudita nella prima partita del gruppo A, match inaugurale dei Mondiali 2018 di calcio. I padroni di casa approcciano la gara con piglio deciso e passano subito in vantaggio con un colpo di testa di Gazinskiy. A raddoppiare ci pensa Cheryshev al termine della prima frazione. E così la ripresa è pura accademia e ci pensano il neo ...