Charlotte 1 – Baby George 0 Colpo di scena | ecco l’ultima sui principini

caffeinamagazine

: Baby George battuto dalla sorellina Charlotte: ecco quanto valgono i pronipoti della Regina Elisabetta - Fr4ncyTUrry : Baby George battuto dalla sorellina Charlotte: ecco quanto valgono i pronipoti della Regina Elisabetta - FDC_YDA : RT @vogue_italia: Charlotte sarà una sorella fantastica per Louis: guardate come gli stringe la mano?? Qui tutti gli altri scatti ufficiali… -

(Di sabato 21 luglio 2018) La Royal family britannica piace ed è seguitissima. E inoltre da quando è arrivata Meghan Markle, che il 19 maggio scorso ha sposato il principe Harry, non c’è giorno che non si parli di lei. Look (ed eventuali strappi al protocollo), segreti beauty, voci di corridoio sul rapporto con la regina o con la cognata Kate Middelton. Già, Kate. È in congedo maternità ma per certi eventi ufficiali fa un’eccezione, la duchessina. Ha deciso di approfittare dei 26 mesi previsti dalla legge per dedicarsi il più possibile al suo terzogenito, il principino Louis, che è nato il 23 aprile scorso ed è stato battezzato di recente. E poi certo, come non nominare i fratelli? Anche, rispettivamente 5 e 3 anni, dominano di continuo le cronache. Il 22 luglio cade il quinto compleanno del primogenito di William e Kate e, tanto per dire, già giorni prima non si ...