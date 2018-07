Centro disabili diurno | niente esternalizzazione e 4 assunzioni del Comune

Benevento - Centro per disabili a rischio chiusura : polemica sui social : Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social Il Comune spiega la decisione con la mancanza di fondi dalla Regione, ma volontari e ospiti della struttura non si arrendono Continua a leggere L'articolo Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social proviene da NewsGo.

Benevento - Centro per disabili a rischio chiusura : polemica sui social : La vicenda inizia nel mese di gennaio, quando alla cooperativa "Solidarietà" che si occupa del centro arriva dal Comune di Benevento comunicazione dell'imminente chiusura. La ragione principale ...

Benevento - Centro per disabili a rischio chiusura : polemica sui social : Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social Il Comune spiega la decisione con la mancanza di fondi dalla Regione, ma volontari e ospiti della struttura non si arrendono Continua a leggere L'articolo Benevento, centro per disabili a rischio chiusura: polemica sui social proviene da NewsGo.

Arrestato operatore Centro disabili : chiedeva soldi a down per non picchiarlo : Rubava soldi alla madre per poter pagare l'operatore che gli chiedeva denaro per non schiaffeggiarlo o cacciarlo dalla struttura. Per quasi un anno un 41enne down del Modenese ha portato avanti questi ...