Cecchinato-Pella | Finale Atp Umago 2018 | orario d’inizio e come vederla in tv Il

oasport

: Sììì!!! Grande, Marco Cecchinato! ?????? Battuto Trungelliti nel remake del Roland Garros, ora si gioca la finale di… - Eurosport_IT : Sììì!!! Grande, Marco Cecchinato! ?????? Battuto Trungelliti nel remake del Roland Garros, ora si gioca la finale di… - irejdoc1897 : RT @federtennis: Ben fatto Cecchinato! Grazie a questo 62 61 contro Trungelliti vola dritto in finale dove incontrerà Pella. #stayFIT #ten… - AlbertoVannini : RT @SuperTennisTv: Ed è ancora finale per Marco Cecchinato! Con il punteggio di 62 61 l'italiano vince contro Trungelliti e si prepara all'… -

(Di sabato 21 luglio 2018) Marcoè semplicemente devastante nella semidell’ATP di(Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la secondain carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido(n.72 del mondo), vittorioso contro l’olandese Robin Haase (n.38 del mondo) con il punteggio di 6-3 1-6 6-2., grazie a questo risultato, è già sicuro di salire al n.25 del mondo e in caso di vittoria sarebbe n.22. La sfida tra i due è in programma domani alle ore 20.00 e verrà trasmessa in diretta su Supertennis, che in settimana ha seguito l’intero torneo, mentre in streaming sarà possibile vedere il match attraverso il sito supertennis.tv. Di seguito il programma completo della ...