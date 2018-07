Cecchinato-Pella - Finale Atp Umago 2018 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Marco Cecchinato è semplicemente devastante nella semiFinale dell’ATP di Umago 2018 (Croazia). L’azzurro, sul rosso croato, conquista la seconda Finale in carriera dopo quella vinta a Budapest, superando nettamente l’argentino Marco Trungelliti (n.188 del mondo) 6-2 6-1. Una lezione di tennis quella dell’azzurro al sudamericano che gli regala l’atto conclusivo contro l’altro argentino Guido Pella (n.72 del mondo), vittorioso contro l’olandese ...

