C’è una registrazione di Trump che parla di pagare una ex modella di “Playboy”

Cristiano Ronaldo - un garage da favola. E ora C’è pure una Jeep da 700 cavalli : Che i calciatori si accompagnino, oltre che a veline e showgirl varie, anche ad auto da sogno, è ormai abitudine consolidata. Non sfugge a questa logica neanche Cristiano Ronaldo, il “crack” appena acquistato dalla Juventus che l’ha strappato al Real Madrid per oltre cento milioni di euro. Il portoghese, in questa sua passione, è tra l’altro agevolato dal fatto che lo sponsor della Vecchia Signora sia proprio un marchio ...

Pd - Sala : “Al Sud è un disastro - non C’è altra definizione. Legittima difesa? Non è una priorità” : Il Partito democratico secondo il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, “è abbastanza in difficoltà al Nord, e a Milano meno che altrove, ma al Sud è un disastro e non c’è altra definizione”, come ha sottolineato a margine della sua visita all’evento Campus Party, alla fiera di Rho, rispondendo a chi gli ha chiesto di commentare la situazione del partito. “Mi chiedo poi se questa regola del segretario che è anche ...

Per i medici non C’è nessuna urgenza : donna abortisce e muore di sepsi in poche ore : Secondo l'accusa, il ritardo con il quale la donna è stata trattata è stato fatale: poche ore dopo la 38enne ha perso il bimbo che portava in grembo e poi è morta a seguito di una sepsi lasciando orfani altri due figlioletti piccoli.Continua a leggere

C’era una volta… Marco Pantani e il trionfo sull’Alpe d’Huez. Quando il Pirata sconfisse Indurain (era il 1995) : “Ecco che Pantani, ecco che Pantani incomincia quella progressione che avevamo a lungo attesa“. Adriano De Zan iniziava così il racconto dei 36 minuti e 40 secondi nei quali Marco Pantani, nel 1995, scalò i 13,8 chilometri dell’Alpe d’Huez (e vinse la decima tappa di quel Tour de France). Fu la scalata più rapida di una salita tra le più famose del Tour, nonché un’ulteriore dimostrazione che in quel ciclismo la ...

Grecia - C’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo : C’è una bomba a orologeria pronta a esplodere nell’Egeo e, più in generale, nel Mediterraneo orientale: si chiama dossier migranti, legato a doppia mandata alla risoluzione della crisi economica in Grecia. Più prestiti e più flessibilità in cambio di nuovi “posti-letto” negli hotspot che Alexis Tsipras dovrà costruire, con tutto ciò che ne consegue. Un’ideona che Bruxelles e Berlino pare avessero da tempo nella camera ...

Napoli - presentata la maglia ufficiale 2018/2019/ Foto - C’è il volto di una pantera ruggente : Napoli, presentata la maglia ufficiale 2018/2019. Foto, c’è il volto di una pantera ruggente. L'inedita casacca del club partenopeo, presentat quest'oggi sui social(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 14:35:00 GMT)

Nancy Coppola annuncia la gravidanza a poche ore dal grave lutto : “In ogni dolore C’è sempre una gioia” : Grandissima gioia per Nancy Coppola, cantante, attrice ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi 2017, che poche ore fa ha annunciato di aspettare un bambino....

Qatar 2022 - C’è già una grande favorita : la Francia dei sogni sarà più matura e perderà solo pochissimi tasselli… : Francia campione del mondo, ma dando un’occhiata a Qatar 2022 la Nazionale francese si propone come una candidata per la vittoria che varrebbe il bis La Francia campione del mondo è già pronosticabile come una delle squadre favorite a Qatar 2022. Sì perchè la rosa della Nazionale francese che si è imposta a Russia 2018, vede tra le sue fila calciatori giovanissimi e solo pochi uomini non ci saranno tra quattro anni in Qatar, alcuni ...

Ascelle : non più un tabù - C’è una maschera anche per loro : La sudorazione con le sue conseguenze continua ad essere un argomento poco affrontato, quasi tabù, ma come arriva l’estate torna prepotentemente sotto la luce dei riflettori. Non che durante l’inverno non si sudi e non ci sia motivo per parlarne, anzi, ma le alte temperature incoraggiano maggiormente il processo fisiologico che scatena i consueti cattivi odori. LEGGI ancheI segreti per fare il bagno come le star LEGGI ancheLourdes, regina delle ...

Ilva - “C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova offerta” : C’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal al lavoro per presentare una nuova offerta sull’Ilva. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella cordata – della quale era capofila Jindal e Arvedi – ...

C’ERA UNA VOLTA ROMA… Piazza Navona : La consuetudine era allagare la grande Piazza per permettere al popolo di rifrescarsi durante la calura estiva. Ci troviamo all’ epoca storica risalente al papato di Innocenzo X e la Piazza della quale stiamo parlando è la bellissima Piazza Navona. Una delle più celebri piazze romane, venne costruita dall’imperatore Domiziano nel 86 d.C. nascendo come stadio ed esclusivamente adibito alla realizzazione di attività sportivo-agonistiche ...

Maratona C’era una volta su Rai4 dal 18 luglio in attesa della settima stagione : Spade da sguinare, cavalli da cavalcare e incantesimi da spezzare, C'era una volta torna in onda con tutto questo e con le meravigliose storie che hanno tenuto incollati allo schermo per sette anni milioni di fan in tutto il mondo. Episodio dopo episodio lo strano albero genealogico del piccolo Henry Mills ha travolto il pubblico e ha regalato dei veri e propri colpi di scena di settimana in settimana, dall'incontro con la madre Emma alla ...

C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza : Dopo i bombardamenti di venerdì e sabato e il più grosso attacco di Israele contro Hamas dalla guerra del 2014, che ha ucciso due palestinesi The post C’è una tregua tra Israele e Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Traffico droga Mestre - il responsabile del centro accoglienza finito nell’inchiesta : “Una mela marcia C’è dappertutto” : “Sa che cosa ho fatto? Sulla bacheca all’ingresso della ex caserma Serena ho affisso da una parte un articolo di un giornale locale con il titolo Serena, crocevia dello spaccio, e dall’altra parte quello di un altro quotidiano che dà conto delle nostre attività educative e del fatto che più della metà degli extracomunitari presenti hanno un contratto di lavoro”. Tre giorni dopo il blitz della Questura di Venezia, coordinato dalla ...