CDA FCA | MIKE MANLEY E LUIS CAMILLERI SUCCESSORI DI SERGIO MARCHIONNE Ultime notizie

Mike Manley nuovo Ad Fca - successore di Sergio Marchionne/ CDA ultime notizie : Elkann presidente Ferrari? : Sergio Marchionne, cda d’urgenza in FCA per il suo successore. L’ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 18:14:00 GMT)

Fca - il CDA riunito per sostituire Sergio Marchionne : ...

FCA - CDA STRAORDINARIO : SERGIO MARCHIONNE SOSTITUITO DA MANLEY?/ Ultime notizie : la rivoluzione Fiat : SERGIO MARCHIONNE, cda d’urgenza in FCA per il suo successore. L’ultima uscita pubblica un mese fa, lo scorso 26 giugno, in occasione della presentazione della Wrangler dei carabinieri(Pubblicato il Sat, 21 Jul 2018 15:51:00 GMT)

Fca : oggi CDA del gruppo - sul tavolo nodo Marchionne : TORINO - Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'amministratore delegato Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della ...

Fca convoca d'urgenza il CDA : sul tavolo c'è il nodo Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

Fca : attesa per CDA - sul tavolo nodo successione Marchionne : Milano, 21 lug., askanews, - C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore ...

Fca convoca d'urgenza il CDA : sul tavolo c'è il nodo Marchionne : convocazione oggi d'urgenza dei Cda di Fca, Ferrari e Cnh che avranno all'ordine del giorno la successione a Sergio Marchionne, convalescente dopo un'operazione alla spalla. Lo...

Fca - a Torino convocati CDA straordinari del gruppo per la successione a Marchionne : In corso a Torino i cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial. Ordine del giorno: esaminare il nodo della successione all’amministratore delegato, Sergio Marchionne, visto il prolungarsi della degenza per l’intervento chirurgico di fine giugno. I nomi in ballo e il futuro di Ferrari...

Fca verso la fine dell'era Marchionne : CDA riunito per decidere la successione : Si riuniscono in queste ore a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne . L'amministratore delegato è tuttora in ospedale ...

«Fca - sul tavolo nodo Marchionne». Convocati d’urgenza i CDA del gruppo | L’operazione - il ricovero : la sua salute : Indiscrezioni nella notte. No comment da Fca. Per il ruolo di Ad di Ferrari si fa il nome di Louis Carey Camilleri

Fca : attesa per CDA - sul tavolo nodo successione Marchionne : Milano, 21 lug., askanews, - C'è attesa per i consigli d'amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh Industrial che si riuniranno a Torino nel pomeriggio per discutere la successione dell'amministratore ...

Fca - convocati d’urgenza i CDA Marchionne lascia. I motivi dell'addio : Colpo di scena per il gruppo Fca. Si riuniscono a Torino i consigli di amministrazione di Fca, Ferrari e Cnh. All'ordine del giorno la successione di Sergio Marchionne. L'amministratore delegato è in ospedale dopo un intervento chirurgico subìto a fine giugno Segui su affaritaliani.it

Fca convoca d'urgenza i CDA. In arrivo grosse novità per sostituire Marchionne : Ha ricoperto analoghi incarichi anche in Kraft Foods ed è stato nel consiglio di amministrazione della messicana America Movil, il quarto operatore di telefonia mobile al mondo per numero di abbonati,...

Fca : oggi CDA d'urgenza - sul tavolo nodo successione Marchionne : Milano, 21 lug., askanews, - Sono convocati per oggi d'urgenza i cda di Fca, Ferrari e Cnh Industrial. Sul tavolo, secondo indiscrezioni riferite nella notte dal sito Automotive News, il nodo della ...