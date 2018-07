Cda del gruppo Fca convocati d' urgenza sul dopo Marchionne

Fca : oggi Cda del gruppo - sul tavolo nodo successione Marchionne - : Convocate d'urgenza anche Ferrari e Cnh Industrial, ma dal gruppo arriva un "no comment". Secondo le notizie ufficiali, l'ad è stato operato a una spalla. L'imprenditore avrebbe dovuto lasciare nel ...

Fca - convocati d’urgenza i Cda del gruppo «Sul tavolo il nodo Marchionne» : Indiscrezioni nella notte. No comment da Fca. Per il ruolo di Ad di Ferrari si fa il nome di Louis Carey Camilleri

Gli ultimi finanziamenti e messa a disposizione delle risorse prima delle dimissioni del Cda : L'ex presidente Angelo Zanellato, anche se è consapevole che i fondi deliberati dal Consorzio non sono enormi, ritiene, però, che 'attivino investimenti virtuosi, che alimentano l'economia verde in ...

Milan - pronto l’addio di Fassone : possibile accordo per la rescissione già durante l’assemble del Cda di domani : Marco Fassone è pronto a dire addio al Milan: l’ad rossonero potrebbe trovare, già durante l’assemblea del cda di domani, la soluzione più congrua per lasciare la società Il Milan parteciperà alla prossima Europa League. Il Tas di Losanna ha accolto il ricorso del club rossonero, annullando l’esclusione dalle coppe. Ma le notizie importanti per il futuro del Milan non finiscono qui. Secondo le ultime indiscrezioni, nel ...

Cda Rai - Riccardo Laganà eletto dai dipendenti : sconfitto Natale dell’Usigrai. Ora mancano solo le nomine del Tesoro : Il nuovo consiglio d’amministrazione della Rai inizia a prendere forma: ai quattro membri già scelti dal Parlamento, si aggiunge ora Riccardo Laganà, il primo consigliere nella storia dell’azienda eletto dall’assemblea dei dipendenti di Viale Mazzini. La sua figura rappresenta infatti una novità all’interno della governance della tv pubblica, introdotta dalla riforma Renzi del 2016 con l’intento di inserire nel cda un ...

Nel mirino del Governo anche l'Eni. Il sottosegretario Buffagni : "Pagani braccio destro di Padoan - lasci il posto in Cda" : "Nella più grande azienda di Stato quotata, l'Eni, un dirigente che è stato braccio destro di Padoan, il dottor Pagani, è stato nominato nel cda in quota Governo. Non fa più parte Governo e continua a stare lì. Aspettiamo che si dimetta togliendo dall'imbarazzo il Governo. Ci aspettiamo che liberi il posto". Così ospite di Tgcom24 il sottosegretario M5S alla presidenza Stefano Buffagni. "Vorremmo evitare ...

Rai - al via le votazioni per il membro interno del Cda : Il percorso che porta al nuovo Cda Rai, amministratore delegato incluso, è ancora in fieri. Oggi Camera e Senato hanno espresso con i loro voti quattro dei sette componenti. A mezzanotte di oggi si ...

Cdp - rinviata ancora nomina del nuovo Cda al 24 luglio : Roma, 18 lug., askanews, - Cassa depositi e prestiti rinvia ancora una volta la nomina del board. Lo comunica il gruppo partecipato dal Tesoro che ha tenuto oggi l'assemblea degli azionisti. 'L'...

Cda della Rai - il gioco degli incastri : Funziona il gioco degli incastri e degli scambi di voti parlamentari. Ed ecco il nuovo Cda della Rai. Alla Camera e al Senato, gli onorevoli danno la loro preferenza per i membri della squadra che ...

Dalla orfiniana storica dell'arte al manager leghista della Moleskine : chi sono i 4 eletti nel Cda della Rai : Il Parlamento ha eletto i nuovi membri del Consiglio d'amministrazione della Rai. Si tratta di Igor De Biasio e Gianpaolo Rossi, scelti dai deputati, e Rita Borioni e Beatrice Coletti, indicati dai senatori. Chi sono i nuovi componenti del Cda del servizio pubblico di indicazione parlamentare? In primis va detto che non tutti sono volti nuovi: per la storica dell'arte Borioni, in quota Partito Democratico, si tratta di una riconferma, avendo ...

Rai - eletti in Cda De Biasio - Lega - - Rossi - Fdi - - Borioni - Pd - e Coletti - M5S - . Barachini presidente della Vigilanza : Igor De Biasio , Lega, e Gianpaolo Rossi , Fdi, sono stati eletti dalla Camera membri del cda Rai . Il Senato ha eletto invece Rita Borioni , Pd, e Beatrice Coletti , M5S, scelta con il voto on line, .