Cavalli al lavoro tra modernità | economia e Caitpr

Ferrari SP38 : incredibile capolavoro del Cavallino Rampante realizzato in esemplare unico [GALLERY] : Presentata nelle scorse ore sulla pista di Fiorano, la Ferrari SP38 è stata realizzata in esemplare unico dal reparto One-off per conto di un facoltoso cliente Grazie all’elitario programma One-off proposto dalla Casa del Cavallino Rampante è possibile realizzare esemplari unici targati Ferrari capaci di diventare un instant-classic ed oggetti ricercatissimi da collezione. L’ultimo esempio di questo tipo di capolavori su quattro ruote è ...