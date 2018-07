Carnia | una terra sconosciuta ancora oggI

ilfriuli

: Anche in piccolo comune @carnia_friuli #ForniAvoltri si annida il marcio. Il vicesindaco già @Fisiofficial vota ac… - leograd : Anche in piccolo comune @carnia_friuli #ForniAvoltri si annida il marcio. Il vicesindaco già @Fisiofficial vota ac… - cirubit : Messaggio Promozionale per gli amici della Carnia: chi desiderasse acquistare una copia del mio romanzo può farlo p… - ManuelaDiCenta : RT @diariodiudine: Sono una cinquantina le malghe ancora attive sui monti della Carnia -

(Di sabato 21 luglio 2018) Scrittore estroso e 'irregolare' per i tempi, definito 'autore da vela e non da scrittoio', Comisso girò il mondo e anche l'Italia dagli anni '20 ai '50, raccontando un Paese che non esisteva più, ...