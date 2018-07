Campionato Italiano | Ecco i primi semifinalisti di Cervia

Beach volley - Campionato Italiano 2018 Cervia. Quante sorprese nelle qualificazioni : domani in campo i big : sorprese a grappoli nella giornata dedicata alle qualificazioni della quarta tappa del Campionato Italiano 2018 in programma sulla sabbia del Bagno Fantini di Cervia. In campo maschile escono alcune delle coppie più attese della vigilia, con qualche pronostico rispettato, mentre in campo femminile solo Orsi Toth/Piccoli si salvano dall’ecatombe di coppie della Nazionale azzurra con tre uscite eccellenti alle soglie del tabellone ...

Vela – Campionato Italiano Classi Olimpiche : disegnato il calendario per il 2019 e il 2020 : L’Italiano Classi Olimpiche 2019 sulla Riva lombarda del Garda CAMPIONE DEL GARDA – La Federazione Italia Vela ha disegnato il calendario per il 2019 e il 2020: il prossimo anno il Campionato Italiano Classi Olimpiche è stato assegnato al Circolo Vela Gargnano, Società Canottieri Garda Salò, UniVela Sailing e Circolo Velico Toscolano Maderno. La base principale sarà ad UniVela Sailing a Campione nell’alto lago lombardo. ...

Trapattoni su Ronaldo : “darà qualità al Campionato italiano” : “L’arrivo di Cristiano Ronaldo indubbiamente può aiutare l’immagine del calcio italiano, che comunque non è mai sceso a livelli bassi”. Lo ha detto Giovanni Trapattoni, a margine della cerimonia di premiazione del premio ‘Fair Play Menarini’, sottolineando che “il fatto che arrivi Ronaldo è importante in termini di qualità di gioco e di visibilità del nostro calcio”. Trapattoni ha spiegato ...

Gli atleti della Pattinaggio Rieti al Campionato Italiano corsa su strada : La cerimonia di apertura che darà il via al campionato, avrà luogo il 18 luglio alle 20.30 con alza bandiera e spettacoli freestyle. Da giovedì 19 luglio quindi, sul circuito del Pattinodromo "Dino ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa Campionato Italiano moto d’acqua : Milano, 18 lug. (AdnKronos) – Al via, all’Idroscalo di Milano, la quarta tappa del campionato italiano moto d’acqua, organizzato dalla federazione italiana motonautica, unico riconosciuto dal Coni. Dal 21 al 22 luglio, per il secondo anno all’Idroscalo di Milano, rider pluricampioni italiani, mondiali ed europei si sfideranno nelle varie discipline. I piloti, di ognuna delle otto categorie diverse che esistono in ...

Milano : all’Idroscalo quarta tappa Campionato Italiano moto d’acqua (3) : (AdnKronos) – Tra i piloti in gara, anche quest’anno, fra i pluricampioni italiani, europei e mondiali c’è anche Lorenzo Benaglia pluricampione italiano categoria Runabout F1 anche per il 2017, in cima alla classifica provvisoria 2018 per questa categoria, vincitore anche dell’ultima tappa di Brindisi, seguito da Manuel Reggiani e da Pierpaolo Terreo. Per la categoria Runabout F2 la classifica provvisoria è ...

Beach Volley – A Cervia riparte il Campionato Italiano assoluto : Beach Volley: il Campionato italiano assoluto riparte da Cervia Il Beach Volley è pronto a tornare in una delle sue location storiche: sarà infatti il Fantini Club di Cervia (Ravenna), uno dei luoghi che hanno tenuto a battesimo questa disciplina in Italia, a ospitare da venerdì 20 a domenica 22 luglio il quarto appuntamento stagionale con il Campionato italiano assoluto maschile e femminile. La tappa del circuito organizzato dalla ...

Roma - De Rossi : 'CR7 un bene per il calcio italiano - ma così la Juve ha già un po' ammazzato il Campionato' : Adesso hanno comprato il calciatore che viene considerato il più forte al mondo, questo significa puntare sempre più in alto: in questo modo un pochino hanno già ammazzato il campionato". Vogliono ...

Vela – Campionato Italiano J/70 2018 : Calvi Network al comando : Campionato Italiano J/70 2018. Calvi Network ancora leader dopo tre giornate Malcesine, 14 luglio 2018 – Terza giornata di regate a Malcesine, dove settantaquattro imbarcazioni J/70 stanno partecipando alla prima edizione del Campionato Italiano J/70. Dopo essersi affermato come miglior barca di giornata già giovedì, e dopo il no-race imposto ieri dalla mancanza di vento, Calvi Network oggi è sceso in acqua per difendere la ...

Vela – Campionato Italiano J/70 : poco vento a Malcesine - flotta a terra : Campionato Italiano J/70. Le bizze del meteo lasciano la flotta a terra nella seconda giornata Condizioni meteorologiche non propriamente estive, con pioggia scrosciante e venti inconsistenti, rallentano le operazioni a Malcesine, dove la flotta di settantaquattro J/70 si è riunita per disputare, da ieri e fino a domenica, la prima edizione del Campionato Italiano J/70 organizzato da J/70 Italian Class. Nonostante un primo tentativo di ...

Vela - Campionato Italiano J/70 : Petite Terrible Adria Ferries è seconda dopo la prima giornata : Petite Terrible-Adria Ferries guida quindi la classifica provvisoria degli equipaggi interamente composti da velisti Italiani E’ una Claudia Rossi molto solida e convincente quella che oggi, nella prima giornata di regate del Campionato Italiano J/70 di Malcesine, assistita nelle decisioni tattiche da Michele Paoletti, ha saputo portare la sua Petite Terrible-Adria Ferries già in zona podio. Con risultati parziali sempre entro la ...

Campionato Italiano Energy Saving : le sorprese alla tappa di Carrara : Il Campionato italiano Energy Saving questo fine settimana approda a Carrara portando i protagonisti della stagione su un percorso di grande fascino. Sono pronte due tappe di sfide “verdi”, di regolarità “a media”, con l’aggiunta delle vetture storiche al via nella sola tappa di domenica Questo fine settimana, dal 13 al 15 luglio, Carrara diventerà la capitale dell’automobilismo “green” con la prima edizione di E-MROC – Eco Marble ...