Campidoglio | circa 140 milioni di euro per la manutenzione stradale

(Di sabato 21 luglio 2018), nel Bilancio 2018140diper la. Nel Bilancio di previsione 2018-2020 sono stanziati, per il solo anno in corso,140diper la. Questa cifra comprende sia gli stanziamenti di parte corrente che in conto capitale, per interventi diordinaria e straordinaria di competenza dell’amministrazione centrale e dei Municipi. È quanto comunica ilin merito a notizie riportate dalla stampa. Nel dettaglio, per il 2018 la spesa corrente destinata a interventi diordinaria ammonta a oltre 76di(di cui 23 da utilizzo del Fondo pluriennale vincolato): più di 45sono assegnati al Dipartimento Sviluppo infrastrutture eurbana (Simu) e 31ai Municipi. Quanto al Piano degli investimenti, per l’anno in corso si prevedono oltre 45 ...