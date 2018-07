CALDO RECORD IN SCANDINAVIA | TEMPERATURE SOPRA I 30 GRADI Ultime notizie | ecco fino a

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il CALDO : Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere Non si erano mai registrate, […] L'articolo Meteo, temperature record in Scandinavia: in Svezia 34 gradi, 80 incendi e morti per il caldo proviene da NewsGo.

Meteo - temperature record in Scandinavia : in Svezia 34 gradi - 80 incendi e morti per il CALDO : Non si erano mai registrate, tranne in un caso, e per un solo giorno, 85 anni fa, temperature così elevate , con punte di 33, 34 gradi oltre il circolo polare artico.Continua a leggere

Africa : CALDO RECORD a luglio nel sud dell’Algeria : In Africa, nella prima metà di luglio, si è rilevato un picco delle temperature in Algeria: nel sud del Paese è stata registrata una temperatura media di 51°C. L’agenzia meteorologica nazionale ha reso noto che nelle nelle province meridionali sono state registrati “picchi di caldo estremo” nel mese di luglio, e che diverse aree la temperatura media ha raggiunto i 40°C. Il Ministero della Salute ha chiesto a persone malate, ...

Giugno 2018 con record di CALDO globale : La temperature globale terrestre ed oceanica è stata la 5° piu’ calda di sempre per questo Giugno 2018, in ordine alle prime rilevazioni della NOAA del 1880. Come se non bastasse in tutto il...

La morsa del CALDO sta causando anche morti. Un'afa record negli ultimi decenni : Secondo gli esperti, il 2018 non dovrebbe battere il record del mondo di caldo del 2016, ma con tutta probabilità si attesterà nelle prime cinque posizioni. Secondo la World Meteorological ...

Un 2018 da record per il CALDO ma anche per nubifragi : Roma, 14 lug., askanews, - Il 2018 si classifica fino ad ora in Italia al terzo posto degli anni più bollenti dal 1800 in cui sono iniziate le rilevazioni, con una temperatura superiore di 1,40 gradi ...

Ondata di CALDO in arrivo per il fine settimana : previste temperature record al Sud : Italia spaccata in due dal punto di vista meteorologico: mentre al Nord continuano ad esserci perturbazioni intermittenti e le nubi sono molte, con temperature comunque nelle medie stagionali, sulle regioni del Meridione sta per arrivare un'Ondata di caldo eccezionale proveniente dal Sahara, tanto che tra venerdì 13 e sabato 14 luglio sono attese sulle isole maggiori temperature superiori ai 40 gradi. Il motivo è l'estendersi di un potente ...

Piogge record - alluvioni e frane : almeno 176 morti e 60 dispersi in Giappone - ora è allarme CALDO [GALLERY] : 1/21 AFP/LaPresse ...

Ondata di CALDO RECORD in Canada : 70 morti in Québec - 34 solo a Montréal : L’Ondata di caldo record in corso in Canada ha provocato la morte di 70 persone nella regione del Québec, nel nord-est del Paese. solo a Montréal sono decedute 34 persone, secondo quanto reso noto dal Ministero per la Salute: nella città canadese 8 anni fa si registrarono cento vittime a causa del caldo. L'articolo Ondata di caldo record in Canada: 70 morti in Québec, 34 solo a Montréal sembra essere il primo su Meteo Web.

Meteo - CALDO RECORD in Italia? Tutta colpa del Sahara/ Nord - maltempo : nubifragi e tromba d'aria in Veneto : Meteo: caldo record in Italia? Tutta colpa di quanto sta accadendo nel Sahara. Intanto al Nord nubifragio e tromba d'aria in Veneto: alberi caduti e strade bloccate.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 13:30:00 GMT)

