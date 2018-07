Calciomercato | tutte le trattative del giorno | Milan ed Inter tentano il grande colpo

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo venerdì Nel giorno in cui De Laurentiis polemizza con Benzema, emerge un retroscena: lunedì a Milanello sono stati avvistati i rappresentati dell'attaccante francese con l'...

Napoli - de Laurentiis/ Calciomercato - Cavani - Benzema - Di Maria : tutte bufale - la risposta dell'Ussi Campania : Napoli, Aurelio de Laurentiis a 360° sul Calciomercato: da Cavani a Benzema, passando per Di Maria e Sabaly, ecco le parole del presidente partenopeo.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:20:00 GMT)

Calciomercato - tutte le trattative. Rolma - sale l'offerta del Liverpool per Alisson : La Roma è vicina alla cessione di Alisson al Liverpool; uno tra Areola del PSG e Olsen del Copenaghen il possibile sostituto. La Fiorentina segue Battaglia e De Paul

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : 8:32 La Gazzetta dello Sport: le altre trattative Gli altri titoli: "Bourabia a Sassuolo. Samp, avanza Defrel. Parma, c'è Rigoni. Pussetto all'Udinese. Il West Ham su Laxalt. Il Lilla vuole Berisha.

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di mercoledì 18 luglio in DIRETTA : Diego Godin verso la Juventus - Alisson sempre più vicino al Liverpool : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 17 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: mercoledì 18 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : Ecco cosa è successo lunedì La giornata di presentazione di Cristiano Ronaldo a Torino si è presa tutti i titoli. Il portoghese è arrivato attorno alle 9.45 al J Medical per sostenere le visite ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi LIVE : ... oggi visite al J Medical Center, poi la fima con la Juventus e alle 18.30 la conferenza stampa di presentazione , LIVE streaming su skyy sport.it, Ecco cosa è successo domenica La giornata è stata ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di domenica 15 luglio in DIRETTA : Hazard guarda al Real Madrid - Darmian e Zappacosta vicini all'... : ... Il Vasco Da Gama annuncia ufficialmente l'ingaggio di Maxi Lopez che lascia l'Italia dopo l'ultima stagione vissuta all'Udinese 8.30 MILAN: La Gazzetta dello Sport svela i piani del Fondo Elliot. ...

Calciomercato - tutte le trattative di oggi live : Buona la prima di Ancelotti che si gode Fabian Ruiz , al primo gol con la maglia del Napoli al Gozzano, e sorridendo ha detto ai microfoni di Sky Sport: "L'attaccante? Non sono affari vostri". ...