Calciomercato Ternana | ufficiale | c' è Rivas dall' Inter

Calciomercato Unicusano Ternana - ufficiale : ceduto Angiulli al Catania : TERNI - L' Unicusano Ternana ha ceduto a titolo definitivo Federico Angiulli al Catania . Il classe '92 nella scorsa stagione ha sommato 24 presenze e realizzato tre reti con la maglia rossoverde. Il ...

Calciomercato Virtus Francavilla - preso Marino dalla Ternana : Francavilla FONTANA - La Virtus Francavilla ha comunicato "di aver raggiunto l'accordo con la Ternana Calcio per l'acquisizione, dal 1′ luglio 2018, del diritto alle prestazioni sportive del ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Calciomercato Ternana - torna Fazio : TERNI - Pasquale Fazio è un nuovo giocatore della Ternana : il difensore messinese, che ha indossato la maglia delle Fere dal 2011 al 2015, collezionando 118 presenze e indossando anche la fascia di ...

Calciomercato Ternana - subito la Serie B : pronte due grandi mosse : Calciomercato Ternana – Stagione da dimenticare per la Ternana che si è conclusa con la retrocessione nel campionato di Serie C ma adesso l’obiettivo è quello di riscattarsi subito ed essere grandi protagonisti nella prossima finestra di mercato, nelle ultime ore importanti mosse. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in attacco valutato Daniele Vantaggiato, esperto attaccante classe ’84 che nell’ultima ...