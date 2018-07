Calciomercato Sampdoria | vicino l' accordo per Defrel | prestito con diritto di riscatto da

Calciomercato Sampdoria – Tris di acquisti per i doriani : arrivano un portiere - un centrocampista e un attaccante : Il club blucerchiato ha accelerato per l’arrivo di Defrel, che nelle prossime ore potrebbe trasferirsi ai doriani. In arrivo anche Obiang e Rafael Accelerata forte decisiva della Samp nella trattativa per Defrel, il club blucerchiato è sempre più vicino all’esterno francese di proprietà della Roma. L’agente del calciatore sta lavorando in queste ore per ridurre la distanza tra le parti, provando a convincere i giallorossi ...

Calciomercato - tutte le trattative del giorno : Roma e Inter show - doppio colpo Sampdoria - mossa del Genoa : Calciomercato sempre più nella fase caldissima, ecco tutte le trattative del giorno. L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, importanti movimenti in entrata ed uscita. Nelle ultime ore il club nerazzurro ha chiuso una trattativa per il centrocampo, un rinforzo super per Gasperini, stiamo parlando dell’ex Milan Pasalic, accordo totale raggiunto con il Chelsea in prestito con diritto di riscatto, anche il calciatore si è deciso ...

Calciomercato Sampdoria - boom boom blucerchiato : passi in avanti per Pjaca : 1/10 AFP/LaPresse ...

Calciomercato - incontro tra Juve e Sampdoria per Pjaca : il giocatore al momento preferirebbe la Fiorentina : Un possibile ritorno in Italia per Marko Pjaca. Rientrato alla Juventus dopo gli ultimi sei mesi positivi trascorsi in prestito in Bundesliga con la maglia dello Schalke 04, l'attaccante " reduce dal ...

Calciomercato Sampdoria - incontro in corso con la Juve : si tenta lo… scippo ai danni della Fiorentina : Il direttore Sabatini è a colloquio con Paratici a Milano per Marko Pjaca, giocatore nel mirino anche della Fiorentina Si è scatenata una vera e propria corsa a due per Marko Pjaca, la Sampdoria infatti è piombata sul calciatore provando a battere la concorrenza della Fiorentina. AFP PHOTO / PASCAL GUYOT / Walter Sabatini è in queste ore a colloquio con Fabio Paratici per provare a capire nel dettaglio la situazione, tentando anche il ...

Calciomercato Sampdoria - arriva l'ok di M'Bia : Il giocatore ha concluso la sua esperienza in Cina all' Hebei China Fortune e, secondo 'Sky Sport' avrebbe dato il proprio ok nell'incontro che il club blucerchiato ha avuto con gli intermediari e ...

Calciomercato Sampdoria : idea a “parametro zero” - ma occhio al Bologna : Sampdoria e Bologna a duello per un calciatore svincolato dopo il ben noto caso del fallimento del Bari calcio: le ultime novità Liam Henderson è finito nelle mire di Sampdoria e Bologna. Il centrocampista si è appena svincolato dal Bari a causa dell’imminente fallimento del club pugliese e dunque sarà libero di firmare un nuovo contratto come un normale calciatore svincolato. Come detto, i due club di serie A si sono catapultati sul ...

Calciomercato Sampdoria - si tenta la beffa all’Udinese : le ultime : 1/11 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Udinese - è sfida a due con la Sampdoria per un giovane attaccante della Juventus : Il club blucerchiato è piombato con decisione su Andrea Favilli, attaccante della Juventus vicino all’Udinese E’ corsa a due tra Udinese e Sampdoria per Andrea Favilli, giovane attaccante di proprietà della Juventus. Il club doriano infatti è piombato con decisione sul classe ’97, su cui da tempo c’è anche l’Udinese. L’alternativa per i blucerchiati è sempre Gregoire Defrel, per il quale però è forte la ...

Calciomercato Sampdoria - si lavora per trovare il sostituto di Zapate : gli ultimi aggiornamenti : Il club blucerchiato è al lavoro per regalare a Giampaolo il sostituto di Zapata, l’obiettivo è quello di arrivare a Defrel Partito Zapata con destinazione Atalanta, la Sampdoria lavora per individuarne il sostituto. Il nome in cima alla lista è quello di Gregoire Defrel, attaccante che non ha trovato spazio alla Roma. Il club del presidente Ferrero conta di arrivare al giocatore francese, provando a convincere i giallorossi a ...

Calciomercato Sampdoria : preso il portiere Audero : Emil Audero è il nuovo portiere della Sampdoria: arriva in prestito oneroso dalla Juve. La squadra ligure potrà riscattarlo a 11 milioni, mentre il club bianconero avrà il controriscatto a 15. Oggi a Milano l’operazione è stata conclusa dal responsabile dell’area tecnica blucerchiata Walter Sabatini, insieme al direttore sportivo Carlo Osti. Dopo i ripetuti dietrofront della Chapecoense per il portiere brasiliano Jandrei, la ...

Calciomercato Sampdoria - Torreira saluta : «Sarò sempre tifoso blucerchiato» : GENOVA - Dopo la firma con l' Arsenal , suo nuovo club, Lucas Torreira ha voluto salutare la Sampdoria e i suoi tifosi dopo il biennio trascorso in blucerchiato, utilizzando il proprio profilo ...

Calciomercato Sampdoria - il saluto di Torreira : «Cresciuto tanto in queste due stagioni» : ... anche se sarò lontano, non potrò mai dimenticare l'importanza di avervi avuto dalla mia parte, tutti, fin dal primo allenamento in cui ho indossato la maglia più bella del mondo. Tifosi, presidente ...

Calciomercato Sampdoria - sfuma definitivamente la pista Jandrei : avanti tutta per Audero : La Chapecoense non ha rispettato l’ultimatum della Sampdoria relativo a Jandrei, per questo motivo i blucerchiati hanno cambiato obiettivo per la porta La Sampdoria ha deciso di non aspettare oltre, la risposta della Chapecoense all’offerta di 2.5 milioni di euro per Jandrei non è arrivata e, per questo motivo, la trattativa si è bruscamente interrotta. I brasiliani non hanno rispettato l’ultimatum del club italiano che, ...