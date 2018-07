Calciomercato Crotone | movimento per la difesa | ecco Marchizza

Calciomercato Torino - si pensa ad uno scambio con il Crotone : Calciomercato Torino – Ultime ore calde in Calciomercato in casa Torino, il club granata al lavoro per rinforzare la rossa da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. La trattativa col Genoa per Laxalt è molto complessa e dunque Petrachi sta cercando nuove soluzioni per accontentare Mazzarri. L’ultima idea arriva da Crotone, la società calabrese ha chiesto Ajeti ai granata ed in risposta il Torino ha rilanciato: “dateci Martella”, le ...

Calciomercato Crotone - acquistato calciatore August Kargbo : Il Football Club Crotone ha comunicato, in una nota, che il calciatore Augustus Kargbo ha firmato un contratto di addestramento tecnico. Classe 1999, Augustus compira’ 19 anni il prossimo 24 agosto: si tratta di un giovane e promettente attaccante nato a Freetown, in Sierra Leone, che nell’ultima stagione ha militato in Serie D nel Campobasso mettendo a segno ben 6 reti in 20 presenze. “Salito alla ribalta per la ...

Serie B Calciomercato - Crotone : Giovanni Stroppa sarà il nuovo allenatore. Il centrocampista Ahmad Benali riscattato dal Crotone : Giovanni Stroppa allenatore del Crotone in Serie B è cosa fatta. Una scelta che la società ha inteso fare subito

Calciomercato Crotone - ufficiale : Stroppa è il nuovo allenatore : Crotone - Il Crotone , attraverso una nota ufficiale apparsa sul proprio sito, ha annunciato "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Giovanni Stroppa " . Il nuovo tecnico, che come ...

Calciomercato Foggia - dal Crotone riscattato Kragl : Foggia - Oliver Kragl è un giocatore del Foggia . Il club rossonero, infatti, ha comunicato di aver esercitato "il diritto di opzione per l'acquisizione a titolo definitivo del calciatore Oliver Kragl ...

Calciomercato Serie B e Serie C : scatto di Hellas e Crotone - Cosenza già scatenato - colpo Ternana : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per il Calciomercato, anche quello di Serie B e Serie C, ecco tutte le trattative riportate dalla ‘rosea’. Il Verona ingaggia Cisse, il Crotone in pressing su Melchiorri del Cagliari, il Padova è vicino a Vido dell’Atalanta. Il Lecce vicino a Marilungo dello Spezia e La Mantia dell’Entella, Morosini del Genoa è richiesto dal Pescara. Il Cosenza dopo la promozione ...

Calciomercato Crotone - vicini Stroppa e Kragl : Crotone - Settimana importante per il Crotone . Dovrebbe arrivare Giovanni Stroppa sulla panchina: il tecnico presto dovrebbe rescindere col Foggia per poi legarsi alla società pitagorica. Se dovesse ...

Calciomercato Crotone - panchina tra Stroppa e Lucarelli : Crotone - In casa Crotone si vuole risalire subito: c'è voglia di prendersi una rivincita e tornare in Serie A. La prima mossa da fare è scegliere l'allenatore, col quale si valuterà il parco ...

Calciomercato Crotone - il dopo-Zenga può essere Stroppa : Crotone - Dopo la retrocessione, il Crotone inizierà a progettare la prossima stagione. Cambiamenti, non necessariamente rivoluzioni, ma la società si è presa qualche giorno di tempo per riflettere. ...