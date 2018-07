Calciomercato Benevento | arriva Insigne jr dal Napoli

Calciomercato Benevento - ecco Insigne : l’obiettivo è tornare subito in A : Calciomercato Benevento – “La SSCN comunica di aver ceduto a titolo temporaneo le prestazioni sportive del calciatore Roberto Insigne al Benevento Calcio”. Così, su Twitter, il Napoli annuncia il passaggio di Roberto Insigne, fratello di Lorenzo, al Benevento. (Spr/AdnKronos) LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo ...

Calciomercato Parma - Faggiano studia già il prossimo colpo : che sfida con il Benevento : Il club emiliano ha messo nel mirino Cristian Galano, giocare liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese Il Parma non rimane con le mani in mano e, in attesa delle decisioni della Procura Federale, prosegue la propria attività di mercato. Il prossimo obiettivo si chiama Cristian Galano, giocatore liberatosi dal Bari dopo il fallimento del club pugliese. Non sarà facile però arrivare a mettere le mani sul giocatore, dal ...

Calciomercato : il Benevento acquista Montipò : Il Benevento comunica “di aver formalizzato l’accordo con il Novara Calcio per l’acquisto a titolo temporaneo, con opzione e obbligo di riscatto, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Montipò“. Il portiere piemontese, classe ’96, debutta in cadetteria nella stagione 2012/13 (a soli 17 anni) in Novara-Virtus Lanciano (1-1). Cresciuto nel settore giovanile della societa’ azzurra, ha ...

Calciomercato Novara - ufficiale : ceduto Montipò al Benevento : Novara- Il Novara saluta il portiere Lorenzo Montipò , ceduto dagli azzurri al Benevento in prestito con opzione e obbligo di riscatto. Cresciuto nelle giovanili del club piemontese, classe '96, il ...

Calciomercato Benevento - Bucchi è il nuovo allenatore : Benevento - Il Benevento retrocesso in Serie B ha affidato l'incarico di allenatore a Cristian Bucchi . L'ex attaccante, la scorsa stagione esonerato dal Sassuolo , ha firmato un contratto annuale. ...

Calciomercato Genoa - preso Sandro dal Benevento : GENOVA - Sandro è un nuovo giocatore del Genoa : il Benevento ha infatti esercitato il diritto di riscatto del brasiliano dall' Antalyaspor , per poi cederlo ai rossoblu a titolo definitivo. Il ...

Calciomercato Benevento - idea Maggio : ma occhio al Verona : Benevento - Karim Laribi è oggetto del desiderio del Benevento : ma anche del Verona . La crisi del Cesena ha richiato l'interesse di tanti e l'ex Sassuolo è tra i pezzi più appetibile. Il Benevento ...

Calciomercato Benevento - per il centrocampo piace Bukata : Benevento - Il Benevento , come dimostrato un anno fa con Sandro, non sottovaluta il mercato estero. E il primo nuovo nome è trapelato.E' il centrocampista slovacco Martin Bukata , classe '93, nelle ...

Calciomercato Benevento - è possibile il ritorno di Falco : Benevento - Filippo Falco , 26, non rientra nei piani di Pippo Inzaghi , tecnico del Bologna . Il fantasista salentino è stato sempre uno dei pupilli del presidente del Benevento Vigorito , che dopo ...

Calciomercato Benevento - Nocerino è più di un'ipotesi : Benevento - Il Benevento ha individuato un altro profilo importante per costruire la rosa che dovrà essere competitiva nel prossimo campionato di serie B. Si tratta di Antonio Nocerino , giocatore dal ...

Calciomercato Benevento - c'è l'accordo con Gori : Benevento - Questione portiere in agenda per il Benevento . Vlad Belec è stato infatti riscattato dalla Sampdoria. Una separazione senza rammarico. Oltre a Belec, ha salutato la squadra giallorossa ...

Calciomercato Udinese - fari puntati su Brignola del Benevento : UDINE - L' Udinese , per il proprio pacchetto avanzato guarda in casa del Benevento . Piace infatti Enrico Brignola , 19 anni, 18 presenze e 3 gol nella scorsa stagione con il club sannita. Ma i ...

Calciomercato Benevento - seguito Capone dell'Atalanta : Benevento - Il Benevento è sulle tracce dell'attaccante diciannovenne del vivaio dell'Atalanta Christian Capone , in prestito a Pescara nell'ultima stagione e protagonista con la Nazionale Under 21 ...