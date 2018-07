Calcio | prima amichevole stagionale del Crotone contro i dilettanti dell’A S D Rocca di

Calciomercato Roma – I soldi di Alisson finiscono al… Bordeaux - recapitata la prima offerta per Malcom : le cifre : Incassati i soldi per la cessione di Alisson al Liverpool, la Roma è partita all’assalto di Malcom, esterno brasiliano di proprietà del Bordeaux C’è la prima offerta della Roma per Malcom, esterno offensivo di proprietà del Bordeaux seguito nelle scorse settimane anche dall’Inter. Il club giallorosso ha deciso di reinvestire i soldi incassati dal Liverpool per Alisson, presentando la prima proposta ai francesi di oltre 35 ...

Calciomercato Roma - si insiste per Malcom : prima scelta per il ruolo di esterno offensivo. Ma l'Everton... : Non soltanto le cessioni, per la Roma è tempo di pensare anche a nuovi rinforzi. Dopo aver perfezionato il trasferimento di Alisson al Liverpool per la cifra record per un portiere di 75 milioni di ...

Calcio : Sean Cox fuori dal coma. Il tifoso del Liverpool era stato aggredito da alcuni supporter della Roma prima del match di Anfield : Non fu certo una notte da ricordare quella del 24 aprile, a precedere l’andata delle semifinali di Champions League tra Liverpool e Roma ad Anfield. Sean Cox, tifoso dei Reds, subì un’aggressione da parte di alcuni supporter giallorossi e a lungo fu in pericolo di vita. Nella tarda serata di ieri la liete notizia: il 53enne è uscito dallo stato comatoso in cui si trovava ed è vicino all’essere dichiarato fuori pericolo. Da fine ...

Tour de France 2018 - tappa Arras-Roubaix (15 luglio) : si parte e si arriva prima! Orario condizionato dai Mondiali di Calcio : Domenica 15 luglio sono in programma la Finale dei Mondiali 2018 di calcio e una delle tappe più importanti del Tour de France. Per evitare una concomitanza che avrebbe impedito agli appassionati di sport di seguire entrambi gli eventi, gli organizzatori di ASO hanno pensato di anticipare l’arrivo della frazione che condurrà il gruppo da Arras e Roubaix. I ciclisti si cimenteranno con le pietre dell’Inferno del Nord in una giornata ...

Calciomercato Juventus - dopo CR7 arriva la prima cessione ‘pesante’ : 1/13 LaPresse ...

Calciomercato - Buffon e la famiglia Weah nel destino : prima George - ora Timothy : Fresco del trasferimento al PSG, nuova tappa della carriera dopo i trionfi in serie conquistati a Torino, Gigi Buffon è pronto a tuffarsi nella nuova avventura parigina all'età di 40 anni. Nessun peso ...

Mondiali di Calcio - la Francia è la prima finalista. Il Belgio si giocherà il terzo posto : Abbiamo la prima finalista di questo Mondiale 2018: è la Francia di Didier Deschamps, che in caso di vittoria della Coppa sarebbe il terzo uomo nella storia a vincere in carriera la Coppa del Mondo sia da giocatore che da allenatore. I Bleus hanno sconfitto il Belgio per 1-0 grazie alla rete al 51° minuto del centrale difensivo del Barcellona Samuel Umtiti: per loro è la terza finale mondiale nella storia dopo quelle del 1998 (vinta) e del 2006 ...

Forza - ministro Bussetti! Tiri questo Calcio di rigore prima di finire in panchina : Ora basta! L’annuncite di Matteo Salvini è solo un’arma di distrazione di massa. Nel giro di 24 giorni di governo si è occupato di tutto facendo non solo il ministro dell’Interno ma anche quello della Salute (vedi le dichiarazioni sui vaccini), dei Trasporti (vedi dichiarazioni su Tav), dell’Istruzione (vedi dichiarazioni su telecamere a scuola) e chi più ne ha più ne metta. Il “giochino” di Salvini pericoloso e perverso è chiaro ormai a tutti. ...

Paredes al Milan?/ Calciomercato - l'argentino è la prima idea per il centrocampo : Leandro Paredes è la prima idea di Calciomercato per il centrocampo del Milan: il calciatore argentino gioca nello Zenit San Pietroburgo, per liberarlo servono almeno 40 milioni di euro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:42:00 GMT)

Calciomercato – La clamorosa indiscrezione dalla Spagna : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo - c’è già la prima offerta : Cristiano Ronaldo alla Juventus: dalla Spagna i clamorosi dettagli dell’operazione, c’è già l’offerta della società bianconera-- Cristiano Ronaldo è l’uomo più desiderato del momento, dalle donne sì, ma soprattutto dalle squadre di calcio che lo vorrebbero con sè dopo che ha fatto intendere di voler cambiare team, al termine della finale di Champions League. Il calciatore portoghese sembra quindi pronto a dire addio al Real Madrid e, ...

Calciomercato Inter - Dembelè prima scelta a centrocampo : MILANO - Mousa Dembelè è il profilo che l' Inter considera ideale per il suo centrocampo: il belga del Tottenham è il preferito di Spalletti . I contatti con gli Spurs e l'entourage del giocatore sono ...

Napoli Calciomercato - prima offerta al Real Madrid per Benzema : L'offensiva di De Laurentiis per il bomber francese è stata respinta al mittente da Florentino Perez, ma la vicenda resta aperta. Capitolo terzino: idea Meunier se parte Hysaj calciomercato serie A, ...

Calciomercato Real Madrid - dalla Spagna : per la porta Courtois prima scelta. Alisson - la Roma chiede troppo : Un obiettivo concreto per il Real Madrid, adesso più che mai: è Thibaut Courtois il portiere che sembrerebbe sempre più vicino ai Blancos. Necessità assoluta di trovare un numero uno affidabile anche ...

Calcio - Mondiali 2018 : Inghilterra e Belgio si giocano il primato nel girone - in caso di pareggio conta il fair play… : Vincere per conquistare il primo posto nel girone. Anche se forse è meglio perdere. Inghilterra e Belgio giocheranno spensierati nell’ultima partita del gruppo G, in programma giovedì 28 giugno alle ore 20.00 allo stadio di Kaliningrad. E potrebbe persino fare i calcoli per cedere il passo e lasciare campo libero all’avversario. Gli inglesi e i belgi, infatti, sono entrambi già sicuri della qualificazione agli ottavi e in caso di ...