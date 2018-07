Reggio Calabria - agguato di ‘Ndrangheta : ucciso un pregiudicato - grave un bimbo di 10 anni : Un bambino di 10 anni, di nazionalità bulgara, è rimasto gravemente ferito durante un agguato di 'Ndrangheta nella zona di Reggio Calabria. Si trovava insieme Giuseppe Fabio Gioffrè, presunto capo dell'omonima cosca e bersaglio degli spari. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il piccolo è in ospedale in prognosi riservata.Continua a leggere

Calabria - 'ndrangheta : trovate 26mila piante canapa per 20 milioni : Calabria, 'ndrangheta: trovate 26mila piante canapa per 20 milioni

Parchi eolici nelle mani della ‘ndrangheta : 13 arresti a Reggio Calabria - anche un sindaco : L’operazione “Via col vento” ha portato sette persone in carcere e sei ai domiciliari. Tra questi Francesco Scalfaro, primo cittadino di Cortale. Sei le imprese coinvolte, per un sequestro dal valore di 42 milioni di euro. Il procuratore Bombardieri: "Imposizione di lavori per poter svolgere le attività a ditte anche straniere".Continua a leggere

‘Ndrangheta - infiltrazioni delle cosche nei lavori per costruire parchi eolici in Calabria : 13 arresti - anche un sindaco : Sette persone in carcere e sei agli arresti domiciliari. Tra questi c’è anche Francesco Scalfaro, il sindaco di Cortale, un piccolo paesino in provincia di Catanzaro. L’operazione “Via col vento” è scattata stamattina all’alba quando i carabinieri hanno eseguito 13 ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Reggio Calabria guidata dal procuratore Giovanni ...

Calabria - 'ndrangheta nei parchi eolici : 13 arresti/ Ultime notizie : infiltrazioni mafiose da Reggio a Vibo : Calabria, 'ndrangheta nei parchi eolici: 13 arresti. Ultime notizie: infiltrazioni mafiose da Reggio a Vibo Valentia, per realizzazione gli impianti che sfruttano l'energia del vento

Salvini in Calabria : “Mafia e ‘ndrangheta sono una merda - un cancro che si è allargato in tutta Italia” : Bagno di folle per il ministro dell’Interno Matteo Salvini che a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, ha partecipato alla consegna alla Polizia di alcuni immobili confiscati alla cosca Gallico. Si tratta di un palazzo al centro della cittadina della Piana dove ancora ci vive la mamma ergastolana dei boss che da tempo ha lasciato il carcere per motivi di salute (ha 92 anni). “La ‘ndrangheta è un merda, è un cancro che, purtroppo, si è ...

Reggio Calabria - operazione contro la 'ndrangheta : 38 fermi

'ndrangheta - operazione in provincia di Reggio Calabria : 28 arresti

Reggio Calabria - scoperta l’armeria della ‘ndrangheta : 28 agli arresti. “Struttura parallela che riforniva le cosche” : Il questore di Reggio Calabria Raffaele Grassi non ha dubbi: “È stata chiusa l’armeria della ‘ndrangheta”. La Direzione distrettuale antimafia ha fatto luce su una sorta di organizzazione “servente” a più cosche che dovevano reperire armi anche da guerra. L’operazione Arma Cunctis è scattata stamattina all’alba e ha portato all’arresto di 38 persone. Per quindici di loro, su richiesta del procuratore Giovanni Bombardieri, dell’aggiunto Giuseppe ...

‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga - 36 arresti in Calabria : ‘Ndrangheta. Traffico d’armi e droga, 36 arresti in Calabria – Nuovo consistente colpo delle forze dell’ordine contro la ‘ndrangheta. È di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 8 di presentazione alla P.G.) il risultato di un’operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. Gli ...

La ‘Ndrangheta nei canili in Calabria - AIDAA : dopo 8 anni giustizia è fatta : “E’ con viva soddisfazione che apprendiamo la notizia dell’arresto di 11 persone tra cui il direttore del servizio veterinario della ASP di Reggio Calabria Antonino Ammendola in relazione alle infiltrazioni della cosca Zagari-Fazzalari-Viola della ‘Ndrangheta nel business dei canili anche perché primi tra tutti noi di AIDAA abbiamo consegnato nel 2010 un dossier sulla gestione di 84 canili e rifugi privati gestiti ...

‘Ndrangheta - ex consigliere Reggio Calabria condannato per concorso esterno : concorso esterno in associazione mafiosa. Cade sotto la scure del Tribunale di Reggio Calabria un altro pezzo di quella destra che, negli anni dell’ex sindaco di Reggio e poi governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, ha governato la città dello Stretto. Al termine del processo “Sistema-Assenzio” l’ex consigliere comunale Dominique Suraci è stato condannato a 12 anni di carcere. Il sostituto procuratore della Dda Stefano Musolino aveva ...